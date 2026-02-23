Auto IU

Neue Förderung mit „K29 at school“ für kulturelle Projekte an Schulen im Landkreis Schweinfurt

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
LKR. SCHWEINFURT – Mit der neuen Förderrichtlinie „K29 at school“ unterstützt der Landkreis Schweinfurt ab sofort kulturelle Bildungsprojekte an weiterführenden Schulen, um Schülerinnen und Schülern einen leichteren Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen. Landrat Florian Töpper betont, dass hiermit gezielt Mittel für Theaterworkshops, Lesungen oder Musikprojekte bereitgestellt werden, die den Schulalltag bereichern und die Zusammenarbeit mit regionalen Kulturschaffenden stärken.

Die Förderung wurde im Dezember einstimmig beschlossen und greift auf verbleibende Haushaltsmittel einer ausgelaufenen Sonderförderung zurück. Jede Schule kann jährlich bis zu 1.400 Euro beantragen, wobei einzelne Projekte mit maximal 700 Euro bezuschusst werden. Um eine besondere Unterstützung zu gewährleisten, werden Anträge von Mittelschulen bei der Vergabe priorisiert.

Die Anträge müssen vor Beginn des jeweiligen Projekts eingereicht werden und werden nach der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Das digitale Antragsformular sowie alle Details zur Richtlinie findest du auf der Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-schweinfurt.de/k29-at-school.

