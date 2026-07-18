Neue Freizeitanlage an der Lindesmühlpromenade eröffnet

BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen hat die neu gestaltete Freizeitanlage an der Lindesmühlpromenade eröffnet. Auf dem Gelände der ehemaligen Minigolf- und Spielanlage gegenüber den Tennisplätzen am östlichen Rand des Kurparks ist ein neuer Begegnungsort für alle Generationen entstanden.

Das Areal lag über Jahre brach und war immer wieder Anlass für öffentliche Kritik. Nachdem mehrere privatwirtschaftliche Lösungen nicht umgesetzt werden konnten, nahm die Stadt Bad Kissingen die Entwicklung schließlich selbst in die Hand. Entstanden ist eine vielseitige Anlage, die Bewegung, Begegnung und Erholung miteinander verbindet und den Bereich an der Lindesmühlpromenade als grüne Oase neu erlebbar macht.

Die Neugestaltung wurde im Rahmen der Städtebauförderung „Sozialer Zusammenhalt“ umgesetzt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 200.000 Euro, davon werden 80 Prozent gefördert.

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Die Planung wurde nach einer gartenhistorischen Analyse sowie im Austausch mit den zuständigen Ausschüssen, dem Seniorenbeirat und dem Behindertenbeauftragten entwickelt. Ziel war es, den historischen Charakter des sensiblen Standorts zu erhalten und gleichzeitig eine zeitgemäße Nutzung zu ermöglichen.

Entstanden ist keine klassische Spielplatzanlage, sondern ein generationenübergreifender Aufenthaltsbereich mit Angeboten für Kinder, Familien und Erwachsene. Die Anlage verbindet Spiel, sanfte Bewegung, Aufenthalt und Naturerlebnis.

Der nördliche Bereich greift die Wegeführung der früheren Minigolfanlage auf und ergänzt diese durch Sinnesangebote, eine Aktivfläche sowie Sitzgelegenheiten. Im zentralen Bereich befinden sich ein barrierefreier Treffpunkt mit Boule-Fläche, Spieltischen und einem Garten der Sinne. Im Süden wurde ein naturnaher Spielbereich mit Sandspiel, Rutsche, Kletter- und Balanciermöglichkeiten geschaffen.

Mit der neuen Freizeitanlage wurde der westlich der Villa Hailmann gelegene Gartenbereich weiterentwickelt. Dabei standen sowohl die Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen als auch der Erhalt der gewachsenen Schönheit und historischen Bedeutung des Ortes im Mittelpunkt.