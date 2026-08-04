Neue Führungsspitze bei Haßberge Tourismus

HOFHEIM I. UFR., LKR. HASSBERGE – Bei der Mitgliederversammlung von Haßberge Tourismus e.V. sind Michael Ziegler und Sonja Rahm an die Spitze des Vereins gewählt worden. Zudem wurde der bisherige Vorsitzende Wilhelm Schneider nach mehrjähriger Amtszeit verabschiedet und die positive Entwicklung des Tourismus in der Region vorgestellt.

Die Versammlung fand am 30. Juli 2026 im interkommunalen Bürgerzentrum in Hofheim statt. Im Mittelpunkt standen neben den Neuwahlen auch die Verabschiedung des bisherigen Vorstands sowie aktuelle Entwicklungen im Tourismusbereich.

Wilhelm Schneider, ehemaliger Landrat, hatte den Vorsitz von Haßberge Tourismus e.V. seit 2014 inne und begleitete in dieser Zeit den Aufbau des Vereins sowie die touristische Weiterentwicklung der Region. Während seiner Amtszeit stieg der Wirtschaftsfaktor Tourismus von 60,4 Millionen Euro im Jahr 2014 auf 98,4 Millionen Euro im Jahr 2023.

Zum neuen 1. Vorsitzenden wählten die Mitglieder Landrat Michael Ziegler. Das Amt der 2. Vorsitzenden übernimmt Landrätin Sonja Rahm aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld. Rahm betonte, dass die touristische Entwicklung nur durch die Zusammenarbeit von Landkreisen, Kommunen und touristischen Akteuren erfolgreich gestaltet werden könne. Ziel sei es, die Region als attraktiven Tourismus-, Wirtschafts- und Lebensraum weiterzuentwickeln und ihre Stärken sichtbarer zu machen.

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurden die aktuellen Tourismuszahlen vorgestellt. Von Januar bis Mai 2026 verzeichnete die Region einen Anstieg der Übernachtungszahlen um 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig bleiben Gäste durchschnittlich länger in der Region, was auf eine zunehmende Bedeutung des Urlaubs- und Freizeittourismus gegenüber dem Geschäfts- und Tagungstourismus hindeutet.

Die Entwicklung entspricht einem stabilen Trend im fränkischen Tourismus. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten profitieren die Regionen von einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. „Die aktuellen Zahlen zeigen einen stabilen Trend. Das ist nicht nur ein Erfolg für den Tourismus, sondern stärkt auch die regionale Wirtschaft und schafft letztendlich Arbeitsplätze“, sagte Landrat Michael Ziegler.