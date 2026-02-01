Auto IU

Neue Geschwindigkeitsanzeigen für mehr Verkehrssicherheit in Gochsheim

1. Februar 2026Letztes Update 1. Februar 2026
Bauhofleiter Nihat Karatay Erster Bürgermeister Manuel Kneuer, Robert Iven, Maik Schlesinger - Foto: Hanna Schneyer
GOCHSHEIM – Um die Verkehrssicherheit in der Gemeinde nachhaltig zu verbessern, wurden neue Geschwindigkeitsanzeigen der Firma Data Collect beschafft, die ab sofort die veralteten und störanfälligen Altgeräte ersetzen. Die modernen Systeme sind deutlich größer und verfügen über ein programmierbares Textdisplay, das neben dem Tempo auch Warnhinweise wie „Vorsicht“ oder „Bitte langsamer“ einblenden kann. Durch den höheren Wahrnehmungseffekt sollen Autofahrer vor allem in sensiblen Bereichen wie Wohngebieten und Schulwegen für eine angepasste Fahrweise sensibilisiert werden.

Dank ihrer flexiblen Bauweise können die Anzeigen an wechselnden Standorten im gesamten Gemeindegebiet montiert werden. Dies erlaubt es der Verwaltung, gezielt auf Gefahrenstellen, aktuelle Baustellensituationen oder Hinweise aus der Bürgerschaft zu reagieren. Die unmittelbare Rückmeldung an die Verkehrsteilnehmer hat sich als effektives Mittel erwiesen, um die Durchschnittsgeschwindigkeit an Ortseinfahrten und kritischen Punkten dauerhaft zu senken.

Ein technischer Vorteil der neuen Geräte ist ihre Zuverlässigkeit im Vergleich zu den jahrelang genutzten Vorgängermodellen. Die Gemeinde investiert damit in eine präventive Maßnahme, die ohne Bußgelder auskommt und stattdessen auf die Eigenverantwortung der Fahrer setzt. Durch die Kombination aus Geschwindigkeitsmessung und wechselnden Textbotschaften wird ein moderner Beitrag zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr geleistet.

