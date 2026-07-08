Neue Grafenrheinfelder Kindertagesstätte „Am Wehrbusch“ wird feierlich eröffnet

GRAFENRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT – Mit der neuen Kindertagesstätte „Am Wehrbusch“ hat die Gemeinde einen modernen Bildungs- und Betreuungsort für Kinder geschaffen. Die Einrichtung ist bereits in Betrieb und wird am Samstag, 11. Juli, im Rahmen einer Feierstunde offiziell eingeweiht.

Die Eröffnungsfeier beginnt um 14.30 Uhr mit einem gemeinsamen Umzug vom Kirchplatz zur neuen Kindertagesstätte. Um 15 Uhr folgt der Festakt mit musikalischer Umrahmung und Ansprachen, ehe um 16 Uhr der symbolische Banddurchschnitt erfolgt. Anschließend sind alle Besucher zu einem Tag der offenen Tür mit Führungen sowie einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie eingeladen.

Die neue Kindertagesstätte setzt auf ein modernes pädagogisches Konzept, das die individuellen Bedürfnisse der Kinder in den Mittelpunkt stellt. Werkstätten, Kreativ- und Bewegungsräume sowie Ruhebereiche bieten vielfältige Möglichkeiten zum Lernen und Entdecken. Ergänzt wird das Angebot durch einen naturnah gestalteten Außenbereich mit zahlreichen Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.

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Durch die unmittelbare Nähe zur Grundschule, Sport- und Kulturhalle sowie zum öffentlichen Spielplatz entsteht ein Bildungszentrum, das Kindern und Familien kurze Wege und gute Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

Für die Gemeinde ist der Neubau ein wichtiges Zukunftsprojekt. Mit der Investition stärkt Grafenrheinfeld die Familienfreundlichkeit und schafft langfristig moderne Betreuungsplätze.

Beim anschließenden Tag der offenen Tür erwarten die Gäste Führungen durch die Einrichtung, Mitmachaktionen für Kinder, Live-Musik sowie Kaffee und Kuchen, Bratwürste vom Grill, ein veganes Gericht aus der Kita-Küche, kühle Getränke und Popcorn.

Bürgermeister Christian Keller betont: „Mit der Kita Am Wehrbusch schaffen wir weit mehr als ein neues Gebäude. Wir schaffen einen Ort, an dem Kinder Geborgenheit erfahren, ihre Talente entfalten und unbeschwert Kind sein dürfen.“