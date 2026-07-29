Neue Homepage der Stadt Schweinfurt bietet mehr Übersicht und digitale Services

SCHWEINFURT, STADT SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt hat ihren Internetauftritt umfassend überarbeitet und die modernisierte Homepage freigeschaltet. Ziel der Neugestaltung ist ein übersichtlicher, moderner und bürgerfreundlicher Zugang zu Informationen und Dienstleistungen.

Im Rahmen der Überarbeitung wurden die Inhalte neu geordnet und die Navigation vereinfacht. Bürgerinnen und Bürger sollen dadurch schneller zu wichtigen Informationen, Formularen und digitalen Angeboten gelangen.

Auch technisch wurde die Webseite aktualisiert und für die Nutzung auf Smartphones, Tablets und Computern optimiert.

Eine neue Übersetzungsfunktion ermöglicht es, die Inhalte der Homepage in zahlreiche Sprachen zu übertragen. Dadurch sollen auch Menschen mit geringen Deutschkenntnissen einen leichteren Zugang zu den Serviceangeboten der Stadt erhalten.

Zusätzlich steht ein Button für Leichte Sprache zur Verfügung. Damit können Nutzerinnen und Nutzer Inhalte in einer vereinfachten und verständlicheren Form abrufen.

Mit dem neuen Internetauftritt verfügt die Stadt Schweinfurt über eine modernisierte digitale Plattform, die den Zugang zu Informationen und Verwaltungsleistungen erleichtern soll.