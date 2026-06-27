Neue Immuntherapie zeigt vielversprechende Ergebnisse bei Knochenmarkkrebs
HEIDELBERG / WÜRZBURG – Eine gemeinsame multizentrische Studie der Universitätskliniken Heidelberg und Würzburg gibt Hoffnung für Menschen mit Multiplem Myelom: Die Kombination einer Standardtherapie mit dem bispezifischen Antikörper Teclistamab führte bei den Teilnehmenden zu einer bemerkenswert tiefen Remission.
Der Behandlungsansatz: Antikörper als „Türöffner“ für das Immunsystem
Bei der Phase-II-Studie wurde die gängige Erstbehandlung (bestehend aus Daratumumab, Lenalidomid und teilweise Bortezomib) um den bispezifischen Antikörper Teclistamab erweitert. Dieser wirkt als Vermittler: Er bindet gleichzeitig an Krebszellen und an T-Zellen des Immunsystems, bringt beide in engen Kontakt und aktiviert so die körpereigene Abwehr, um die Myelomzellen gezielt zu zerstören.
Beeindruckende Ergebnisse
Die Ergebnisse, die kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurden, sind äußerst positiv:
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Tiefe Remission: Bei allen untersuchten Knochenmarkproben konnten nach sechs Monaten unter einer Million Zellen keine Tumorzellen mehr nachgewiesen werden (MRD-Negativität).
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Schnelligkeit: Während ein negativer MRD-Befund bisher oft erst nach monate- oder jahrelanger Therapie erreicht wurde, trat dieser Zustand in der Studie bereits nach drei Monaten ein.
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Wissenschaftliche Bedeutung: Die MRD-Negativität gilt als starker Prädiktor für den Behandlungserfolg, da sie mit längeren krankheitsfreien Phasen und einer höheren Überlebensrate korreliert.
Sicherheit und Ausblick
Obwohl die Teilnehmenden erwartbare Nebenwirkungen wie Fieber oder Infektionen zeigten, waren diese laut den Forschenden gut beherrschbar. Die 49 Probanden kamen alle für eine anschließende Stammzelltransplantation infrage.
Die nächsten Schritte:
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Phase-III-Studie: Ab Juli 2026 soll der Erfolg in einer großangelegten randomisierten Studie an 60 Standorten in Deutschland bestätigt werden.
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Optimierung: Die Experten prüfen zudem, ob die Therapie künftig verkürzt werden kann oder ob einzelne Wirkstoffe bei gutem Ansprechen verzichtbar sind, um die Lebensqualität der Patienten weiter zu erhöhen.
Ein Meilenstein der Zusammenarbeit
Die Studie markiert den ersten gemeinsamen Erfolg der zwei führenden Studiengruppen, der Deutschen Studiengruppe Multiples Myelom (DSMM) aus Würzburg und der German-Speaking Myeloma Multicenter Group (GMMG) aus Heidelberg. Ziel der Experten ist es, das Multiple Myelom langfristig von einer unheilbaren zu einer kontrollierbaren Erkrankung zu wandeln – ähnlich wie bei anderen Lymphomarten oder Leukämien.
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