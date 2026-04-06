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Neue Impulse für das Miteinander: Begleitung für Paare und Eltern

6. April 2026Letztes Update 6. April 2026
Neue Impulse für das Miteinander: Begleitung für Paare und Eltern
Foto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Mit einem ganzheitlichen Ansatz unterstützt die Heilpraktikerin und Physiotherapeutin Johanna Wirsing Menschen in herausfordernden Lebensphasen. Ihr Angebot richtet sich an Eltern, Paare und Einzelpersonen, die eingefahrene Muster erkennen und neue Wege für ein lebendiges Miteinander entwickeln möchten.

Johanna Wirsing verbindet in ihrer Arbeit fachliche Expertise mit ihrer persönlichen Erfahrung als zweifache Mutter. Ein zentraler Aspekt ihrer Beratung ist das Bewusstsein für eigene Prägungen und deren Einfluss auf das tägliche Zusammenleben in der Familie oder Partnerschaft.

Vortragsangebote im April

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Im Rahmen ihres Programms bietet sie zwei themenspezifische Vorträge an, die wertvolle Impulse für den Alltag liefern:

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  • „SOS – Mein Kind funktioniert nicht!“: Dieser Vortrag am Freitag, 17. April (18:00 bis 20:00 Uhr), beleuchtet typische Konfliktsituationen. Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder klarer und gelassener begleiten können.

  • „Paarsein – Begegnung statt Gewohnheit“: Am Freitag, 24. April (18:00 bis 20:00 Uhr), steht die Paarbeziehung im Fokus. Ziel ist es, mehr Tiefe und Lebendigkeit in die Partnerschaft zu bringen.

Zusätzlich bietet Johanna Wirsing gemeinsam mit ihrem Mann Paarbegleitungen an, um Beratungen aus zwei verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen.

Anmeldung und Teilnahme

Für beide Vorträge ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils 12 € pro Person.

  • Online: Eine Anmeldung ist bequem über die Website vhs-kisshab.de möglich.

  • Persönlich/Telefonisch: Das Büro der vhs Bad Kissingen nimmt Anmeldungen unter 0971 807-4211 oder vor Ort entgegen (Mo./Di. 14:00–16:00 Uhr, Mi.–Fr. 10:00–12:00 Uhr).

Bitte beachten Sie, dass das vhs-Büro während der Osterferien vom 30. März bis einschließlich 10. April geschlossen bleibt.

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