Neue Impulse für die Mobilitätsentwicklung in Markt Stadtlauringen
MARKT STADTLAURINGEN – Der Markt Stadtlauringen stärkt seine Kompetenzen für zukunftsfähige Mobilität: Daniela Kneuer, Sachbearbeiterin in der Verwaltung, hat erfolgreich den Lehrgang „Kommunales Mobilitätsmanagement“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr absolviert. Die Urkunde wurde ihr am 22. Juni 2026 von Verkehrsminister Christian Bernreiter überreicht.
Inhalte und Ziele des Lehrgangs
Der Lehrgang umfasste drei dreitägige Module und vermittelte praxisnahes Wissen für eine nachhaltige Mobilitätsplanung. Zentrale Themen waren:
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Verknüpfung verschiedener Verkehrsangebote
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Mobilitätslösungen im ländlichen Raum
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Förderung von Fuß- und Radverkehr
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Parkraummanagement
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Kommunikations- und Beteiligungsprozesse
Der Kurs bot zudem eine Plattform für den Austausch mit Fachleuten des Ministeriums sowie Vertretern anderer bayerischer Kommunen.
Stimmen zur Qualifizierung
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René Schäd, 1. Bürgermeister: „Mobilität ist ein entscheidender Faktor für Lebens- und Standortqualität im Markt Stadtlauringen. Mit der erfolgreichen Qualifizierung von Daniela Kneuer stärken wir unsere Kompetenz, passgenaue und bedarfsgerechte Mobilitätsangebote weiterzuentwickeln.“
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Daniela Kneuer: „Der Lehrgang hat viele wertvolle Impulse für die praktische Arbeit vor Ort geliefert. Besonders hilfreich war der Austausch mit anderen Kommunen und die gemeinsame Entwicklung konkreter Lösungsansätze.“
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Christian Bernreiter, Verkehrsminister: „Kommunen sind der Schlüssel für eine zukunftsfähige Mobilität in Bayern. Mit dem Lehrgang unterstützen wir unsere Städte und Gemeinden ganz konkret dabei, innovative, vernetzte und bürgernahe Lösungen zu entwickeln.“
Bedeutung für die Region
Im Rahmen des Modellprojekts „LANDSTADT BESTAND“ nimmt das Thema Mobilität einen zentralen Stellenwert ein. Innovative Mobilitätsangebote und eine gute Erreichbarkeit werden als wesentliche Grundlagen für die Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der Region betrachtet.
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