Neue Impulse für Tradition, Kultur und Jugend: LEADER-Projekte gefördert – EU-Programm stärkt regionale Entwicklung
BAD KISSINGEN – Der Landkreis Bad Kissingen erhält neuen Schwung für den ländlichen Raum durch die Zuteilung von EU-Fördermitteln aus dem Programm LEADER für drei neue Projekte. Die Förderbescheide wurden jüngst vom unterfränkischen LEADER-Koordinator Daniel Pascal Klaehre überbracht. Ziel der Projekte ist es, alte Traditionen wiederzubeleben, Dorfgemeinschaften zu stärken und Zukunftsperspektiven für Jugendliche zu schaffen.
Die LAG (LEADER Aktionsgruppe) Bad Kissingen e. V. wurde für die Förderperiode 2023 bis 2027 erneut als LEADER-Region ausgewählt, um Entwicklungspotenziale zu fördern und die Krisenfestigkeit der Region zu stärken. Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 hat die LAG fast 100 Projekte mit Unterstützung von LEADER-Mitteln realisiert.
Die geförderten Projekte im Detail
1. Wiederbelebung der Kelter-Tradition (Oerlenbach)
- Förderhöhe: 95.117 Euro
- Ziel: Die Gemeinde Oerlenbach will die ehemalige Kelterei im Dorfgemeinschaftshaus Rottershausen reaktivieren. Durch gemeinsame Aktionen mit Kindergärten, Schulen und der VHS soll die Tradition des Kelterns wiederbelebt und ein Beitrag zur Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung geleistet werden.
2. Umgestaltung Bürgerzentrum (Rannungen)
- Förderhöhe: 53.188 Euro
- Ziel: Das Bürgerzentrum in Rannungen wird fit für die Zukunft gemacht. Die Förderung ermöglicht die Anschaffung von neuen Möbeln und moderner technischer Ausstattung wie Bühnenpodesten, um das Zentrum als Herzstück für Feste, Sport, Kultur und Begegnung zu etablieren.
3. Jugend meetz Dorf – Jugendmanagement (Rannungen)
- Förderhöhe: 73.319 Euro
- Ziel: Das Projekt unterstützt den Aufbau eines Jugendmanagements in Rannungen. Damit sollen junge Menschen stärker in die Dorfentwicklung eingebunden werden, indem deren Wünsche und Bedürfnisse aktiv berücksichtigt und die Jugendlichen an der Gestaltung ihres Dorfes beteiligt werden.
Steuerung und weitere Informationen
Die Projektbewertung und -auswahl erfolgt durch einen Lenkungsausschuss in enger Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat der LAG. Das beim Landkreis Bad Kissingen angesiedelte LAG-Management unterstützt Antragsteller bei Fragen zur Projektentwicklung, Netzwerkarbeit und Förderfähigkeit.
Weitere Informationen zur LAG und zu aktuellen Projekten gibt es unter www.leader-badkissingen.de.
