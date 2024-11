Neue Kindertagespflegestelle „Simba“ in Haßfurt

HAßFURT – Mit der Eröffnung der neuen Kindertagespflegestelle „Simba“ wurde das Betreuungsangebot für Familien in der Region um eine wertvolle Einrichtung erweitert. Unter der Leitung von Ika Setiyawati bietet „Simba“ eine zuverlässige und individuelle Betreuung für Kinder und unterstützt Eltern dabei, Beruf und Familie zu vereinbaren.

Über die Gründerin

Die 32-jährige Ika Setiyawati bringt viel Fachwissen und Engagement in ihre Arbeit ein. Ursprünglich aus Indonesien, absolvierte sie ein Studium der Medizintechnik und sammelte bereits währenddessen Erfahrung in der Kinderbetreuung. Ein Qualifizierungskurs in Kindertagespflege sowie die offizielle Pflegeerlaubnis des Kreisjugendamtes Haßberge bestätigen ihre Eignung. Ihre Leidenschaft für die Förderung von Kindern spiegelt sich in ihrem vielseitigen Betreuungsangebot wider.

Individuelle Betreuung in Kleingruppen

„Simba“ bietet Platz für bis zu fünf Kinder, was eine persönliche und auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmte Betreuung ermöglicht. Der Tagesablauf ist abwechslungsreich gestaltet: Neben Spielen, Basteln und Malen gehören auch Singen und gemeinsame Spaziergänge zum Programm. Ziel ist es, die Kinder gezielt zu fördern und ihnen eine sichere, geborgene Umgebung zu bieten.

Ein starkes Angebot für berufstätige Eltern

Mit ihrem Angebot möchte Ika Setiyawati insbesondere berufstätigen Eltern den Alltag erleichtern. „Eltern können sicher sein, dass ihre Kinder bei uns gut aufgehoben sind,“ betont die Tagesmutter. Die Einrichtung ist von Montag bis Freitag geöffnet und bietet damit flexible Betreuungszeiten.

Kontaktmöglichkeiten

Eltern, die an einer Betreuung in der Kindertagespflegestelle „Simba“ interessiert sind, können sich telefonisch unter der Nummer 0176 85 611 730 informieren. Weitere Details zur Einrichtung sind auch online auf der Webseite https://sites.google.com/view/simba-kindertagespflege verfügbar.



