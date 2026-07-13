Neue Kindertagesstätte feierlich eröffnet – Ganz Grafenrheinfeld feierte mit

GRAFENRHEINFELD – Mit einem großen Bürgerfest hat Grafenrheinfeld die neue Kindertagesstätte offiziell eingeweiht. Bei strahlendem Sonnenschein nutzten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus der Region die Gelegenheit, das neue Gebäude zu besichtigen. Bürgermeister Christian Keller sprach von einem Gemeinschaftsprojekt, das die gesamte Gemeinde getragen habe.

Den Auftakt bildete ein gemeinsamer Festzug vom Kirchplatz zur neuen Kindertagesstätte. Begleitet vom Spielmannszug zogen Kinder und Eltern zum neuen Gebäude, wo der offizielle Festakt stattfand.

In seiner Ansprache blickte Bürgermeister Christian Keller auf die lange Planungs- und Bauzeit zurück. Nachdem Kinder in den vergangenen Jahren an mehreren Standorten betreut werden mussten, habe sich der Gemeinderat bewusst für eine langfristige Lösung entschieden. Ziel sei es gewesen, eine moderne Einrichtung zu schaffen, die den Anforderungen der kommenden Jahrzehnte gerecht werde.

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Architekt Prof. Jürgen Hauck erläuterte das pädagogische und architektonische Konzept der neuen Einrichtung. Räume, Materialien, Energieeffizienz, Außenanlagen und das pädagogische Konzept seien von Beginn an gemeinsam entwickelt worden, um Kindern optimale Bedingungen zum Spielen, Lernen und Entdecken zu bieten.

Während der Bauzeit musste das Projekt einen schweren Wasserschaden verkraften. Dennoch setzten Planer, ausführende Firmen, Verwaltung und Gemeinde die Arbeiten gemeinsam fort und führten das Bauvorhaben erfolgreich zum Abschluss.

Auch Landtagsabgeordnete Martina Gießübel und der stellvertretende Landrat Manuel Kneuer würdigten in ihren Grußworten den Mut der Gemeinde, konsequent in die Zukunft von Kindern und Familien zu investieren.

Den symbolischen Höhepunkt bildete das gemeinsame Durchschneiden des Eröffnungsbandes durch Bürgermeister Christian Keller, Prof. Jürgen Hauck und die Kinder. Anschließend segneten Pfarrer Benjamin Schimmer und Pfarrer Vocke die neue Einrichtung. Zudem wurde eine Zeitkapsel mit Planungsunterlagen und Erinnerungsstücken im Gebäude eingemauert.

Nach dem offiziellen Teil konnten die Besucherinnen und Besucher die Kindertagesstätte bei Führungen besichtigen. Das offene Raumkonzept, die Architektur sowie die großzügige Außenanlage stießen dabei auf großes Interesse.

Für das Rahmenprogramm sorgten zahlreiche Grafenrheinfelder Vereine. Der Anglerverein übernahm die Bewirtung, die RKK organisierte einen Kuchenstand, der VdK bot ein Glücksrad an und die Eigenheimer versorgten die Gäste mit Popcorn. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Musikverein und dem Spielmannszug.

Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeister Christian Keller bei allen Beteiligten aus Gemeinderat, Verwaltung, Planung, Handwerk, den pädagogischen Fachkräften sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Die neue Kindertagesstätte sei weit mehr als ein Bauprojekt – sie sei ein gemeinsamer Ort für die Zukunft der Kinder und der gesamten Gemeinde.