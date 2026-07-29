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Neue Leitung für die Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Haßfurt

29. Juli 2026Letztes Update 29. Juli 2026
Neue Leitung für die Arbeitsagentur-Geschäftsstelle Haßfurt
Ulrike Dannhäuser, Richard Paul; Franziska Schnitzer - Foto: Hans-Wilhelm Rabeler
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HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Die Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit Schweinfurt in Haßfurt hat eine neue Leiterin: Ulrike Dannhäuser hat zum 1. Juli 2026 die Nachfolge von Franziska Schnitzer übernommen. Der Wechsel erfolgt in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit für den regionalen Arbeitsmarkt.

Ulrike Dannhäuser bringt umfangreiche Erfahrung für ihre neue Aufgabe mit. Die langjährige Führungskraft war zuvor bei der Agentur für Arbeit Fürth tätig und ist mit den vielfältigen Aufgabenbereichen der Arbeitsverwaltung vertraut.

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„Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen den regionalen Arbeitsmarkt vor komplexe Aufgaben“, erklärt Dannhäuser zu ihrem Amtsantritt. Sie freue sich auf die neue Funktion und darauf, gemeinsam mit ihrem Team den Menschen und Unternehmen in den Haßbergen als verlässlicher Partner zur Seite zu stehen. Ihr Ziel sei es, Chancen zu eröffnen und Beschäftigung nachhaltig zu sichern.

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Auch Richard Paul, Chef der Agentur für Arbeit Schweinfurt, blickt zuversichtlich auf die Neubesetzung. Mit Dannhäuser gewinne die Geschäftsstelle in Haßfurt eine erfahrene und zielorientierte Führungskraft. Durch ihre bisherige Arbeit in Fürth kenne sie die Dynamik des Arbeitsmarktes und werde die Geschäftsstelle mit klarer Haltung und neuen Impulsen durch die wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten führen.

Die bisherige Leiterin Franziska Schnitzer übernimmt nach ihrer erfolgreichen Arbeit in Haßfurt eine neue Aufgabe. Sie wechselte als Geschäftsführerin zum Jobcenter in Bad Kissingen. Die Agentur für Arbeit bedankt sich bei ihr für ihr Engagement und wünscht beiden Führungskräften viel Erfolg in ihren neuen Funktionen.


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