Neue Leselounge in der Stadtbücherei Bad Kissingen
BAD KISSINGEN – Die Stadtbücherei Bad Kissingen lädt alle Lesebegeisterten in ihre neu eingerichtete Leselounge im ersten Obergeschoss ein. Bequeme Sessel, ein gemütliches Ambiente und ein Bücherregal mit wechselnden Themen sorgen dafür, dass die Zeit beim Schmökern wie im Flug vergeht.
Die Stadtbücherei Bad Kissingen bietet ein vielfältiges Medienangebot für Leseratten, Hörspielfans und Gaming-Begeisterte. Aktuelle Titel der Spiegel-Bestsellerliste sind zeitnah verfügbar, und auch im Bereich der Zeitschriften steht eine breite Auswahl zur Verfügung.
Für junge und junggebliebene Besucher gibt es regelmäßig neue Tonie-Figuren sowie spannende Spiele für die Nintendo Switch. Auch der Bestand an Brettspielen wird laufend ergänzt. Das gesamte digitale Medienangebot ist unter https://e-medien-franken.overdrive.com zu finden.
Verbesserter Service bei bibliofranken
Die Stadtbücherei ist auch Teil des Verbunds bibliofranken, dem aktuell 17 Bibliotheken aus Unterfranken angehören. Dieser Verbund bietet einen besonderen Service: Sollte ein gewünschter Titel in Bad Kissingen nicht verfügbar sein, lässt er sich über den Online-Katalog www.bibliofranken.de bestellen und in die Heimatbücherei liefern.
Die Website von bibliofranken.de wurde komplett überarbeitet und präsentiert sich in modernem Design mit verbesserter Benutzerführung.
Alle weiteren Informationen zur Stadtbücherei finden Sie unter www.badkissingen.de/opac/
