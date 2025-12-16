Neue Liniennummern, mehr Fahrten und Start von „callheinz“ in Hammelburg
🚌 Nahverkehr im Landkreis Bad Kissingen: Start der neuen Ära
Der Landkreis Bad Kissingen beginnt zum 1. Januar 2026 mit der stufenweisen Umsetzung seines Nahverkehrsplans, der eine Neuordnung des Liniennetzes und den offiziellen Beitritt zum Nahverkehrsverbund Mainfranken (NVM) umfasst.
I. Liniennetz und Verstärkung
Mit dem Beitritt zum NVM ändern sich die Liniennummern in den Altlandkreisen Hammelburg und Bad Brückenau von vierstelligen auf dreistellige Nummern. Das Angebot wird auf den Hauptachsen deutlich verstärkt.
|Neue Linie
|Alte Linie
|Strecke
|Angebotsverbesserung (werktags)
|720
|8113
|Bad Brückenau – Bad Kissingen
|Lücken im Fahrplan weitgehend geschlossen; neue Fahrt 19:00 Uhr ab Bhf. Bad Kissingen.
|740
|8141
|Hammelburg – Oberthulba – Bad Kissingen
|Nahezu stündlicher Takt zwischen 6 und 18 Uhr; neue Fahrt 19:07 Uhr ab Bad Kissingen (Berliner Platz) nach Hammelburg.
Landrat Thomas Bold betonte, dass dieses Mehrangebot trotz steigender Kosten dank der engen Zusammenarbeit mit dem Kreisomnibusbetrieb KOB GmbH realisiert werden konnte.
II. Pilotprojekt „callheinz“ (On-Demand-Verkehr)
Ein wichtiger weiterer Schritt ist der Start des Pilotprojekts „callheinz“ am 7. Januar 2026 im Gebiet des Altlandkreises Hammelburg.
|Merkmal
|Details
|Konzept
|Linienbedarfsverkehr (On-Demand), fährt ohne festen Fahrplan.
|Funktion
|Ergänzt den bestehenden ÖPNV, fungiert als Zu- und Abbringer zu Bahnlinien und Hauptachsen, schafft neue Querverbindungen.
|Tickets
|Alle gültigen NVM-Tickets werden anerkannt. Mit dem Deutschlandticket ist die Fahrt kostenlos.
|Buchung
|Muss vorab erfolgen: über die callheinz-App, die Website oder telefonisch (kostenloses Callcenter unter 0800/4560011).
|Buchungsfrist
|Bis zu 31 Tage im Voraus, spätestens 60 Minuten vor Abfahrt.
Mögliche Fahrzeiten:
-
Montag bis Freitag: 05:00–06:00 Uhr, 09:00–12:00 Uhr und 15:00–20:00 Uhr
-
Wochenende und Feiertage: Durchgehend 08:00–20:00 Uhr
Weitere Informationen zu „callheinz“ finden Sie unter www.callheinz.de.
III. Wichtiger Hinweis zum Fahrplanwechsel und Tickets
-
Fahrpläne: Die aktuellen Linienfahrpläne sind unter www.nahverkehrmainfranken.de/fahrplanauskunft abrufbar. Anpassungen aufgrund der Umstrukturierung im Landkreis Schweinfurt (Linien 8147 und 731) finden Sie unter /fahrplanaenderungen.
-
Taschenfahrpläne: Liegen voraussichtlich ab Ende Januar 2026 im Bürgerservice des Landratsamtes und in den Rathäusern der Gemeinden aus.
-
Ticket-Gültigkeit: Fahrkarten, die vor dem 1. Januar 2025 im heutigen NVM-Gebiet gekauft wurden, verlieren zum 31. Dezember 2025 ihre Gültigkeit.
