Neue Partner: Mönchshof BrauSpezialitäten und 1. FC Schweinfurt 05 stoßen auf Zusammenarbeit an

KULMBACH/SCHWEINFURT – Mit Beginn der neuen Drittligasaison fließt erstmals Mönchshof-Bier im Sachs-Stadion, der Heimspielstätte des 1. FC Schweinfurt 05. Die oberfränkische Traditionsbrauerei und der ambitionierte Drittligist gehen eine mehrjährige Partnerschaft ein, die neben dem Getränkeverkauf auch gemeinsame Marketingaktionen und Präsenz im Stadion umfasst.

Fans dürfen sich bei den Heimspielen auf eine Auswahl klassischer Mönchshof-Brauspezialitäten freuen – darunter frisch gezapftes Bier, Mönchshof Natur Radler und das alkoholfreie Helle der Marke. Damit erweitert der Verein sein kulinarisches Angebot und setzt zugleich auf einen Partner, der über langjährige Erfahrung im Eventgeschäft verfügt.

Markus Wolf, Geschäftsführer des 1. FC Schweinfurt 05, sieht in der Kooperation große Potenziale: Die Gespräche mit Mönchshof hätten viele gemeinsame Werte zutage gebracht, etwa den Anspruch an Qualität und das Ziel, aus der Zusammenarbeit eine nachhaltige und für beide Seiten wertvolle Partnerschaft zu entwickeln.

Auch Michael Dorner, Vertriebsleiter bei Mönchshof, sieht in der Kooperation mehr als ein klassisches Sponsoring. Der Aufstieg des Vereins in die 3. Liga sei ein bedeutender Moment in der Clubgeschichte. Als Brauerei, die auf Tradition und Zusammenhalt setzt, freue man sich darauf, diesen Weg künftig mitzugestalten.

Mit dem Engagement will Mönchshof nicht nur die Marke regional weiter festigen, sondern auch zur lebendigen Fußballkultur in SCHWEINFURT beitragen. Für die Fans des FC 05 bedeutet dies künftig nicht nur sportliche Spannung auf dem Rasen, sondern auch ein frisches Biererlebnis im Stadion.