Neue Poststation in Grafenrheinfeld

16. November 2025Letztes Update 16. November 2025
Foto: Deutsche Post DHL /Rudi Merkel
GRAFENRHEINFELD – Die Gemeinde Grafenrheinfeld hat ihre Infrastruktur um eine moderne Poststation erweitert, die ab sofort in der Brückenstraße 35 neben dem neuen EDEKA zur Verfügung steht.

Die neue Poststation ist rund um die Uhr und sieben Tage die Woche zugänglich und bietet die wichtigsten Post- und Paketservices:

Services und Funktionen

Bürgermeister Christian Keller sieht die Poststation als einen weiteren Baustein für eine moderne und umfassende Infrastruktur in der Gemeinde. Im kommenden Jahr soll zudem der lang ersehnte Drogeriemarkt hinzukommen.

Die Poststation ist Teil des bundesweiten Netzes der Deutschen Post und ermöglicht eine bequeme und flexible Erledigung der Postgeschäfte ohne zusätzliche Kosten.

