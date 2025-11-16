Neue Poststation in Grafenrheinfeld
GRAFENRHEINFELD – Die Gemeinde Grafenrheinfeld hat ihre Infrastruktur um eine moderne Poststation erweitert, die ab sofort in der Brückenstraße 35 neben dem neuen EDEKA zur Verfügung steht.
Die neue Poststation ist rund um die Uhr und sieben Tage die Woche zugänglich und bietet die wichtigsten Post- und Paketservices:
Services und Funktionen
-
Versand: Kauf von Brief- und Paketmarken sowie der Versand von Briefen (integrierter Briefkasten) und Paketen.
-
Empfang: Empfang von DHL-Paketen über 49 Paketfächer. Hierfür ist eine einmalige Registrierung (ähnlich der Packstation) erforderlich.
-
Bezahlung: Der Kauf von Brief- und Paketmarken ist bargeldlos möglich (EC-Karte, Visa, Mastercard, Google Pay oder Apple Pay).
-
Bedienung: Die Station ist intuitiv bedienbar und verfügt über einen Touchscreen.
Bürgermeister Christian Keller sieht die Poststation als einen weiteren Baustein für eine moderne und umfassende Infrastruktur in der Gemeinde. Im kommenden Jahr soll zudem der lang ersehnte Drogeriemarkt hinzukommen.
Die Poststation ist Teil des bundesweiten Netzes der Deutschen Post und ermöglicht eine bequeme und flexible Erledigung der Postgeschäfte ohne zusätzliche Kosten.
