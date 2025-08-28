Neue Realschule Schonungen profitiert von vielen Synergien
SCHONUNGEN – Nur wenige Monate nach der erfolgreichen Eröffnung der neuen Grundschule in Schonungen soll in direkter Nachbarschaft der Neubau der Staatlichen Realschule folgen. Das ambitionierte Projekt, das im Schulterschluss mit dem Landkreis Schweinfurt umgesetzt wird, ist mit über 46 Millionen Euro veranschlagt. Der Neubau soll der musisch ausgerichteten und überregional bekannten Realschule ein modernes und zukunftsweisendes Lernumfeld bieten.
Der Grund für den Neubau liegt in der in die Jahre gekommenen Bausubstanz der heutigen Realschule, deren Gebäude aus dem Jahr 1971 stammt. Eine Generalsanierung wurde von Gutachtern als unwirtschaftlich und dem Umfang eines Neubaus gleichwertig eingestuft. Zur Schaffung von Baurecht für das Realschulprojekt hat der Gemeinderat von Schonungen im Rahmen der letzten Ratssitzung die erste Auslegung der Bauleitplanung einstimmig verabschiedet. Bürgermeister Stefan Rottmann erklärt, dass das Bauleitplanverfahren in den nächsten Wochen und Monaten abgeschlossen werden soll.
Als Standort für den Neubau hat sich eine etwa 10.000 Quadratmeter große Fläche nahe des bestehenden Freisportgeländes im Bereich des Ringerparkplatzes herauskristallisiert. Dieser Platz wurde nach einer umfassenden Prüfung verschiedener Varianten ausgewählt. Die neue Realschule profitiert hier von zahlreichen Synergien: Die bestehenden Schwimm- und Turnhallen, das Freisportgelände sowie die moderne Energiezentrale am Schulzentrum, die überwiegend mit Hackschnitzeln heizt, können mitgenutzt werden. Darüber hinaus befinden sich in unmittelbarer Nähe auch die Kindertagesstätte, der Waldkindergarten und das Naturfreundeareal mit einem Mehrgenerationenspielplatz. Auch die gute Anbindung an das Stadtbusnetz mit Halbstundentakt spricht für den Standort.
Der Kreisausschuss des Landkreises Schweinfurt hatte bereits im März 2022 den Beschluss gefasst, die Verwaltung mit den weiteren Planungsschritten für den Neubau zu beauftragen. Dieser Grundsatzbeschluss signalisiert den klaren politischen Willen, den Bestand der als TOP-Schule in der Region bekannten Realschule langfristig zu sichern.
