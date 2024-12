Neue Regionalstelle in markantem Gebäude: „Mensch inklusive“ eröffnet Büro in Münnerstadt

MÜNNERSTADT – Der Blaue Laden ist in Münnerstadt weithin bekannt. Das Erdgeschoss des Privatgebäudes mit dem auffälligen blauen Erker in der Klostergasse 6 wird von der Stadt für Veranstaltungen genutzt und an verschiedene Akteure untervermietet.

Unter anderem haben dort ein Repair-Café, die Offene Behindertenarbeit des Klosters Maria Bildhausen sowie die Suchtberatung der Caritas ihren Platz. Seit Juli dieses Jahres ist auch die Regionalstelle Bad Kissingen/Rhön-Grabfeld von „Mensch inklusive“ als Untermieterin eingezogen. Am Donnerstag (12.12.2024) wurde das Büro der Lebenshilfe Schweinfurt gehörenden Einrichtung im Beisein zahlreicher Gäste mit einem Brunch offiziell eröffnet.

„Mensch inklusive“ vermittelt seit zehn Jahren Menschen mit Behinderung wohnortnahe Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Dafür gleichen die Mitarbeiter die Fähigkeiten und Wünsche der betroffenen Menschen mit den Anforderungen potenzieller Arbeitgeber ab und bringen die passenden Partner zusammen.

Michael Kastl, Erster Bürgermeister von Münnerstadt, zeigte sich bei der Eröffnung überzeugt, dass „Mensch inklusive“ hervorragend zum Standort passt. Mit der guten Verkehrsanbindung und der zentralen Lage des Blauen Ladens in der historischen Altstadt, so Kastl, seien auch die Klienten von „Mensch inklusive“ mitten in der Stadt. Emil Müller, stellvertretender Landrat des Landkreises Bad Kissingen, betonte ebenfalls den Mehrwert, den „Mensch inklusive“ für die Gesellschaft bringe. Norbert Hart, Vorsitzender der Lebenshilfe Schweinfurt, hob hervor, dass die Einrichtung in den letzten zehn Jahren Bemerkenswertes erreicht habe und das neue Büro eine hervorragende Gelegenheit biete, die Lebenshilfe-Einrichtung noch bekannter zu machen.

Bisher haben knapp 100 Menschen mit Behinderung über „Mensch inklusive“ in der Stadt Schweinfurt sowie in den Landkreisen Schweinfurt, Haßberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen eine Arbeitsstelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gefunden. Bereits Büros in Schweinfurt und Haßfurt bestehen, und die Eröffnung einer Regionalstelle in Münnerstadt sei daher ein logischer Schritt, wie Eva Lieb, Leiterin von „Mensch inklusive“, erklärte.

„Für die Landkreise Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld waren wir bislang zu weit weg“, so Lieb. Nun hoffe man, den Menschen in der Region die Vorteile von „Mensch inklusive“ noch besser näherbringen zu können. „Für Menschen mit Behinderung bieten wir zahlreiche Möglichkeiten, eine passende Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden“, erläuterte sie. Und die Vorteile für Arbeitgeber? „Unsere Teilnehmer sind sehr motiviert, identifizieren sich stark mit ihrem Arbeitgeber, und Diversität im Team bringt immer Vorteile.“