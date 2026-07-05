Neue Selbsthilfegruppe „Isolierte Großeltern“ startet im Raum Ebern–Hofheim

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HASSBERGE – Im Raum Ebern–Hofheim wird eine neue Selbsthilfegruppe für Großeltern gegründet, die den Kontakt zu ihren Kindern oder Enkeln verloren haben oder nur noch eingeschränkt erleben. Ziel ist ein geschützter Rahmen für Austausch und gegenseitige Unterstützung.

Viele Großeltern erleben durch familiäre Konflikte, Trennungen, räumliche Distanz oder veränderte Lebensumstände eine belastende Entfremdung innerhalb der Familie. Die neue Selbsthilfegruppe soll Betroffenen die Möglichkeit geben, offen über ihre Situation zu sprechen und Erfahrungen zu teilen.

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Im Mittelpunkt stehen dabei gegenseitiges Zuhören, Verständnis und der Austausch über Wege, mit der persönlichen Belastung besser umzugehen. Die Teilnahme kann helfen, Isolation zu verringern und neue Perspektiven zu entwickeln.

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Das erste Treffen zur Gründung der Selbsthilfegruppe findet am Dienstag, 11. August 2026, von 10:00 bis etwa 12:00 Uhr im Landratsamt Haßberge statt. Interessierte können sich vorab an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KOS) wenden.

Kontakt ist telefonisch unter 09521 27-257 oder 09521 27-416 sowie per E-Mail an kos@hassberge.de möglich. Alle Angaben und Gespräche werden vertraulich behandelt. Weitere Informationen zu Selbsthilfeangeboten im Landkreis sind online unter www.selbsthilfe-hassberge.de abrufbar.