Neue Sitzbänke für Gochsheim und Weyer

9. März 2026Letztes Update 9. März 2026
Bauhofleiter Nihat Kartaty, Erster Bürgermeister Manuel Kneuer, Altbürgermeisterin Helga Fleischer, Susi Karl, Rosl Klüspies, Helga Heimrich - Foto: Andrea Ullrich
GOCHSHEIM IM LANDKREIS SCHWEINFURT – Dank einer großzügigen Spende der BRK-Frauenortsgruppe können sich Spaziergänger und Radfahrer in Gochsheim und Weyer über zehn neue Sitzbänke freuen. Die Bänke, die aus den Erlösen des örtlichen Secondhand-Ladens unter der Leitung von Altbürgermeisterin Helga Fleischer finanziert wurden, bieten ab sofort neue Orte zum Ausruhen und Verweilen in der Natur.

Besonders hervorzuheben ist der neue Standort am beliebten Planetenweg in Gochsheim, der bisher ohne Sitzgelegenheit auskommen musste. Durch die bewusste Entscheidung, die hochwertigen Bänke in den Weißenburger Werkstätten der Lebenshilfe fertigen zu lassen, wurde mit der Anschaffung zudem ein weiteres soziales Projekt unterstützt. Bürgermeister Manuel Kneuer bedankte sich herzlich bei der Frauenortsgruppe für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement und die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Gemeindeflur.

Da die Nachfrage groß ist und das Engagement der Rot-Kreuz-Laden-Helferinnen anhält, sind bereits zehn weitere Bänke bestellt worden. Diese werden in naher Zukunft dafür sorgen, dass noch mehr Rastmöglichkeiten in bester Qualität in beiden Ortsteilen zur Verfügung stehen. Die Gemeinde schätzt diese Unterstützung als wertvollen Beitrag für das Gemeinwohl und die Naherholung vor Ort.

Weitere Informationen zur Arbeit der Frauenortsgruppe findest du unter

www.brk-schweinfurt.de

