Neue Straße und mehr Grün für Modlos: Einweihung der KG 32 und Baumpflanzaktion
MODLOS, LKR. BAD KISSINGEN – Mit einer feierlichen Eröffnung der Kreisstraße KG 32 und einer symbolischen Pflanzaktion zum „Tag des Baumes“ hat die Gemeinde Oberleichtersbach den Abschluss einer bedeutenden Infrastrukturmaßnahme gefeiert.
An der neu gestalteten, nun behindertengerechten Bushaltestelle in der Straße „Am Dreistelzberg“ setzten Landrat Thomas Bold, Bürgermeister Dieter Muth und Innenstaatssekretär Sandro Kirchner gemeinsam eine Säulenhainbuche und eine Zierkirsche. Die Haltestelle wurde im Zuge der Bauarbeiten vom Kirchweg verlegt und bildet nun das optische Zentrum des neugestalteten Dorfplatzes.
Die wichtigsten Details zur Baumaßnahme im Überblick:
-
Zeitplan: Nach dem Start im August des vergangenen Jahres wurde der Straßenbau bereits im Dezember abgeschlossen; im Frühjahr 2026 folgten die Fertigstellung der Bushaltestelle sowie letzte Pflanzarbeiten.
-
Kosten: Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 900.000 Euro. Der Freistaat Bayern unterstützt das Projekt mit 435.000 Euro aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz.
-
Verbesserungen: Neben der Fahrbahnerneuerung erhöhen ein neuer Gehweg und die barrierefreie Haltestelle die Verkehrssicherheit und Lebensqualität im Ort.
Landrat Bold hob hervor, dass die Baumpflanzaktion im Landkreis Bad Kissingen bereits zum 71. Mal stattfindet, um das Bewusstsein für die ökologische Bedeutung von Bäumen zu stärken. Staatssekretär Kirchner betonte die Wichtigkeit regelmäßiger Instandhaltungen für die Infrastruktur im ländlichen Raum.
Die feierliche Einsegung der Straße und der Bäume übernahmen Sigrun Morshäuser und Domkapitular Armin Haas. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Kinderchor Modlos sowie der Bläsergruppe „Tutti Frutti“.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!