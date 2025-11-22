Neue Träger des 1. Dan im Videnin Dojo Schweinfurt
SCHWEINFURT – Im Videnin Dojo Schweinfurt wurde nach einer stundenlangen, äußerst intensiven und anspruchsvollen Prüfung der 1. Dan – der erste Schwarzgurtgrad – im Kyokushin Karate verliehen.
Kyokushin gilt weltweit als einer der härtesten Karate-Stile, der neben kompromissloser Realität in Training und Wettkampf auch großen Wert auf pädagogische Werte wie Disziplin, Respekt, Ausdauer und Verantwortungsbewusstsein legt. Der Stil formt nicht nur den Körper, sondern auch den Charakter und die innere Haltung der Trainierenden.
Die Prüfung, die das gesamte Spektrum des Kyokushin widerspiegelt, wurde von Shihan Dmitrij Videnin (6. Dan) geleitet und abgenommen. Shihan Videnin ist durch seine regelmäßigen Aufenthalte im Kyokushin-Hauptquartier in Japan autorisiert, Dan-Prüfungen nach internationalen Standards in Deutschland durchzuführen.
Die Prüfungsbereiche
Die intensive Prüfung setzte sich aus folgenden Bereichen zusammen:
-
Kihon: Die grundlegenden Basistechniken wie Schläge, Tritte und Blöcke.
-
Kata: Traditionelle Bewegungsformen, die komplexe Abläufe, Präzision und die spirituelle Seite des Karate verbinden.
-
Kondition: Der belastendste körperliche Abschnitt, der Kraft, Ausdauer und mentale Stärke auf die Probe stellt.
-
Kumite: Der freie Kampf, in dem die Prüflinge zeigen mussten, dass sie unter realem Druck Technik, Kontrolle und Kampfgeist vereinen können.
Die neuen Dan-Träger
Nach jahrelangem, konsequentem Training und einem außerordentlichen Maß an Einsatz und Hingabe haben die folgenden Prüflinge die harte Prüfung erfolgreich bestanden und dürfen nun den schwarzen Gürtel tragen:
-
Alexander Würfel
-
Christoph Würfel
-
Leonid Videnin
-
Roman Kobert
-
Vinsent Khoma
-
Markus Heilmann
-
Viktor Minnich
-
James Hendrix
-
Artem Breininger
Ein besonderes Merkmal dieser Verleihung ist die enge Verbindung zur japanischen Tradition: Sowohl die Gürtel als auch die offiziellen Zertifikate wurden individuell in Japan hergestellt, mit persönlichem Foto, Namen und Registrierung, was den hohen Stellenwert und die internationale Anerkennung dieses Dan-Grades unterstreicht. Im Kyokushin symbolisiert der schwarze Gürtel das Ergebnis eines langen, anspruchsvollen Weges und die Verantwortung, das tiefere Wissen an die nächste Generation weiterzugeben.
