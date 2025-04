Neue Wechselausstellung: WINDKRAFT – POWER AUS DER NATUR

SCHWEINFURT – Die Geschichte der Windkraft ist eine faszinierende Reise durch viele Jahrhunderte technischer Entwicklung und nachhaltiger Ideen. Bereits um 5000 v. Chr. wurde Wind zur Fortbewegung von Segelschiffen genutzt. In der Antike fand die Windkraft auch für mechanische Zwecke Anwendung, etwa beim Mahlen von Getreide oder beim Pumpen von Wasser.

Windmühlen kamen spätestens im 7. Jahrhundert zum Einsatz und wurden in Deutschland bis in die 1950er Jahre betrieben. Mit der industriellen Revolution verlagerte sich der Fokus jedoch auf fossile Energiequellen – zunächst mit der Dampfmaschine, später durch elektrische Antriebe. Erst in den 1970er Jahren, unter dem Eindruck der Ölkrise, wurde die Windkraft als kostenlose und saubere Energiequelle erneut interessant – der Beginn der modernen Windkraftnutzung.

In einer neuen Ausstellung wird diese Entwicklung nachvollzogen. Dabei wird auch der Beitrag der Industrie in Schweinfurt und des Landkreises zur Windkraftnutzung aufgezeigt.

Zahlreiche Exponate veranschaulichen den Weg vom einfachen Windantrieb bis zur modernen Windenergieanlage. Die Unternehmen SKF und Schaeffler präsentieren Exponate wie ein Teilsegment eines Windkraft-Lagers sowie ein Modell mit Videodemonstration. Diese Firmen sind als Zulieferer und Entwicklungspartner für Lager, Schmiersysteme, Dichtungen und Überwachungstechnik tätig.

Das Landratsamt stellt mehrere Objekte zur Verfügung, darunter Informationstafeln zum Windlehrpfad in Schwanfeld, eine Flügelspitze eines Windrad-Rotorblattes sowie Querschnitte von Anschlusskabeln. Zudem lädt ein großer Touchscreen-Monitor dazu ein, eine Windradgondel digital und bis ins Detail zu erkunden.

Die Firma Statkraft, seit mehr als 20 Jahren Betreiber von Onshore-Windparks und führend in der Windstromerzeugung in Nordeuropa, informiert über das sogenannte Repowering – den Austausch älterer Windkraftanlagen durch leistungsfähigere Modelle.

Auch die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) ist vertreten und stellt den neuen Studiengang „Nachhaltige Energiesysteme“ an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen vor.

Ergänzt wird die Ausstellung durch eine drehbare Litfaßsäule, auf der die Teilnehmer und Gewinner des Fotowettbewerbs 2024 zum Thema Windkraft vorgestellt werden. Die Ausstellung verbindet Geschichte, Technik, Industrie und Kreativität auf anschauliche Weise.

Erster Öffnungstag 2025 ist der 12. April 2025 von 14 bis 17 Uhr.