Neue Wertstoff-Annahmestelle in Üchtelhausen nimmt Gestalt an

ÜCHTELHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Die Bauarbeiten für eine neue Wertstoff-Annahmestelle des Landkreises Schweinfurt haben begonnen. Die Anlage soll ab Mitte 2027 Bürgerinnen und Bürgern eine wohnortnahe Möglichkeit zur Abgabe von Wertstoffen bieten.

Gemeinsam mit der derzeit ebenfalls entstehenden Annahmestelle in Schonungen erweitert der Landkreis Schweinfurt sein Angebot in der Abfallwirtschaft. Dadurch sollen längere Fahrten zum Abfallwirtschaftszentrum Rothmühle künftig vermieden und die Entsorgung für die Bevölkerung erleichtert werden.

Die neue Anlage trägt zudem dazu bei, Wertstoffe besser zu trennen und hochwertiger zu verwerten. Erfasst werden sollen unter anderem Elektrogeräte, Kunststoffe, Altmetall, Altpapier und Druckerpatronen, damit diese möglichst umfassend recycelt werden können.

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Landrat Florian Töpper und Üchtelhausens Erster Bürgermeister Johannes Grebner begrüßten den Start der Bauarbeiten und dankten allen Beteiligten, insbesondere dem Team der Abfallwirtschaft des Landkreises sowie der Firma Weipert Bau GmbH aus Maßbach.

„Mit der nun zweiten im Bau befindlichen Annahmestelle verbessert der Landkreis Schweinfurt die ortsnahe und umweltfreundliche Entsorgung von Abfällen. Der Rahmen ist damit geschaffen. Das volle Potential mit Blick auf Umwelt- und Klimaschutz entfaltet sich jedoch erst, wenn alle ihren Beitrag leisten und Abfälle in Gänze ordnungsgemäß entsorgt werden“, sagt Landrat Florian Töpper.

Die Wertstoff-Annahmestelle wird künftig in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Üchtelhausen betrieben. Dadurch sollen unter anderem auch Öffnungszeiten an Samstagen ermöglicht werden.

Der Landkreis Schweinfurt investiert rund 1,3 Millionen Euro in das Projekt. Die Fertigstellung ist für Mitte 2027 vorgesehen.