Neuer Bezirksschornsteinfeger für Zeil: Michael Blechinger tritt Amt an
ZEIL – Der Kehrbezirk Zeil steht unter neuer Leitung. Nachdem der langjährige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Mario Knop in den Bezirk Hofheim gewechselt ist, hat die Regierung von Unterfranken zum 1. Juni 2026 Michael Blechinger zum Nachfolger bestellt.
Zuständigkeit des neuen Kehrbezirks
Der Kehrbezirk von Michael Blechinger umfasst ein weitläufiges Gebiet:
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Stadt Zeil am Main mit den Ortsteilen Krum und Ziegelanger
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Gemeinde Ebelsbach: Ortsteil Steinbach
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Gemeinde Kirchlauter: Ortsteil Neubrunn
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Stadt Eltmann: Ortsteil Limbach
Über den neuen Bezirksschornsteinfeger
Der 33-jährige Michael Blechinger stammt aus Hirschaid und ist bereits seit dem 1. September 2015 im Schornsteinfegerhandwerk tätig. Zuletzt war er als Meistergeselle beschäftigt, wobei er im Rahmen der Stellvertreterregelung bereits mit hoheitlichen Aufgaben vertraut gemacht wurde.
Das Landratsamt Haßberge begrüßt den neuen Bezirksschornsteinfeger herzlich und wünscht ihm einen erfolgreichen Start bei der Umsetzung der geltenden Sicherheitsvorschriften sowie der Kehr- und Überprüfungsordnung.
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