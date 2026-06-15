Auto IU

Neuer Bezirksschornsteinfeger für Zeil: Michael Blechinger tritt Amt an

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
Neuer Bezirksschornsteinfeger für Zeil: Michael Blechinger tritt Amt an
Michael Blechinger ist der neue Bezirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk Zeil. Foto: Angelina Bötzhöfer
ANZEIGE
Keiler Helles

ZEIL – Der Kehrbezirk Zeil steht unter neuer Leitung. Nachdem der langjährige bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Mario Knop in den Bezirk Hofheim gewechselt ist, hat die Regierung von Unterfranken zum 1. Juni 2026 Michael Blechinger zum Nachfolger bestellt.

Zuständigkeit des neuen Kehrbezirks

Der Kehrbezirk von Michael Blechinger umfasst ein weitläufiges Gebiet:

Über den neuen Bezirksschornsteinfeger

ANZEIGEN
Rowdy-River Raf-Race

Der 33-jährige Michael Blechinger stammt aus Hirschaid und ist bereits seit dem 1. September 2015 im Schornsteinfegerhandwerk tätig. Zuletzt war er als Meistergeselle beschäftigt, wobei er im Rahmen der Stellvertreterregelung bereits mit hoheitlichen Aufgaben vertraut gemacht wurde.

Das könnte Dich auch interessieren:

Barbecue-Messer von Paul Adrian adeln das Grillgut

Ob Fisch, Fleisch, Gemüse oder Brot – ein perfekt zubereitetes Grillgericht verdient eine ebenso leidenschaftliche Vorbereitung und Präsentation. Mit den meisterhaft gefertigten Barbecue-Messern der Solinger Manufaktur PAUL ADRIAN wird das Tranchieren und Anrichten zu einem Teil des kulinarischen Ge

ANZEIGE
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

Das Landratsamt Haßberge begrüßt den neuen Bezirksschornsteinfeger herzlich und wünscht ihm einen erfolgreichen Start bei der Umsetzung der geltenden Sicherheitsvorschriften sowie der Kehr- und Überprüfungsordnung.


ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

15. Juni 2026Letztes Update 15. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)