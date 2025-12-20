Neuer Brennofen für die vhs Volkach
VOLKACH – Die Sparkasse Mainfranken-Würzburg unterstützt die Volkshochschule (vhs) Volkach mit einer Spende von über 1.000 Euro für die Anschaffung eines neuen Brennofens. Die Neuanschaffung war notwendig geworden, da der fast 40 Jahre alte Ofen irreparabel defekt war.
Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein bedankte sich für das finanzielle Engagement und betonte, dass die Stadt mit dem neuen Brennofen die kreative Bildung in Volkach weiter stärken und die Tradition der alten Handwerkskunst ausbauen könne.
Töpfern als kreative Bereicherung
vhs-Leiterin Sigrid Klemenz überreichte Wolfgang Kober, dem Leiter des Sparkassen-Beratungscenters, als Dank eine Schale aus dem ersten Brand des neuen Ofens. Sie hob hervor, dass die vhs jedes Semester Töpfer-Angebote für Erwachsene und Kinder anbiete.
Klemenz unterstrich den Wert des Töpferns: „Jeder kann es probieren. Es öffnet das Kreative für alle Altersschichten. Damit stärkt es Teilhabe und Gemeinschaft und spricht den ganzen Menschen an: Fühlen, Formen, Motorik, Ruhe.“
Vor der Aufstellung des neuen Brennofens wurde der Raum renoviert und mit Unterstützung des Bauhofs und der Kursleiterin Alexandra Wirsching neu eingerichtet.
Neue Töpferkurse ab März 2026
Ab März 2026 werden die Töpferkurse an der vhs Volkach wieder verstärkt angeboten:
-
Erwachsenenkurse (4): Zu den Themen Skulpturen, Gefäße und Töpfern für den Garten.
-
Kinderkurse (2).
Wolfgang Kober zeigte sich beeindruckt von der Töpferwerkstatt und bedankte sich für die erhaltene Schale.
