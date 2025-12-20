Auto IU

Neuer Brennofen für die vhs Volkach

20. Dezember 2025Letztes Update 20. Dezember 2025
vhs-Kursleiterin Alexandra Wirsching, Sparkassen- BeratungscenterleiterWolfgang Kober, vhs-Leiterin Sigrid Klemenz und Volkachs Ersten Bürgermeister Heiko Bäuerlein. Foto: Katja Eden
Sparkasse

VOLKACH – Die Sparkasse Mainfranken-Würzburg unterstützt die Volkshochschule (vhs) Volkach mit einer Spende von über 1.000 Euro für die Anschaffung eines neuen Brennofens. Die Neuanschaffung war notwendig geworden, da der fast 40 Jahre alte Ofen irreparabel defekt war.

Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein bedankte sich für das finanzielle Engagement und betonte, dass die Stadt mit dem neuen Brennofen die kreative Bildung in Volkach weiter stärken und die Tradition der alten Handwerkskunst ausbauen könne.

Töpfern als kreative Bereicherung

vhs-Leiterin Sigrid Klemenz überreichte Wolfgang Kober, dem Leiter des Sparkassen-Beratungscenters, als Dank eine Schale aus dem ersten Brand des neuen Ofens. Sie hob hervor, dass die vhs jedes Semester Töpfer-Angebote für Erwachsene und Kinder anbiete.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt
Mehr

Klemenz unterstrich den Wert des Töpferns: „Jeder kann es probieren. Es öffnet das Kreative für alle Altersschichten. Damit stärkt es Teilhabe und Gemeinschaft und spricht den ganzen Menschen an: Fühlen, Formen, Motorik, Ruhe.“

Tiere in Angst - Bitte verzichte auf Böller und Raketen an Silvester
Mobilität im Landkreis Schweinfurt
Dein Ding

Vor der Aufstellung des neuen Brennofens wurde der Raum renoviert und mit Unterstützung des Bauhofs und der Kursleiterin Alexandra Wirsching neu eingerichtet.

Neue Töpferkurse ab März 2026

Ab März 2026 werden die Töpferkurse an der vhs Volkach wieder verstärkt angeboten:

  • Erwachsenenkurse (4): Zu den Themen Skulpturen, Gefäße und Töpfern für den Garten.

  • Kinderkurse (2).

Wolfgang Kober zeigte sich beeindruckt von der Töpferwerkstatt und bedankte sich für die erhaltene Schale.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

20. Dezember 2025Letztes Update 20. Dezember 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)