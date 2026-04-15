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Neuer Chefarzt an der LIMES Schlossklinik Fürstenhof: Nils Merz übernimmt die Leitung

15. April 2026Letztes Update 15. April 2026
Neuer Chefarzt an der LIMES Schlossklinik Fürstenhof: Nils Merz übernimmt die Leitung
Nils Merz, Chefarzt Limes Schlossklinik Fürstenhof, - Foto: CA Privatklinik Psychiatrie LIMES
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BAD BRÜCKENAU, LKR. BAD KISSINGEN – Die renommierte LIMES Schlossklinik Fürstenhof verstärkt ihr medizinisches Führungsteam. Zum 1. April hat Nils Merz die Position des Chefarztes der exklusiven Privatklinik für Psychiatrie und Psychosomatik übernommen und wird künftig die medizinische Weiterentwicklung des Hauses maßgeblich gestalten.

Nils Merz ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und bringt eine breit gefächerte klinische Erfahrung in seine neue Aufgabe ein. Nach seinem Medizinstudium an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und der Approbation im Jahr 2017 schloss er 2023 seine Facharztweiterbildung ab. Vor seinem Wechsel in die Leitung der Schlossklinik war er in verschiedenen spezialisierten Bereichen tätig, darunter die Akutpsychiatrie, Suchtmedizin, Forensik sowie die Gerontopsychiatrie.

Interdisziplinäre Erfahrung und patientennaher Ansatz

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Besonders geprägt wurde sein beruflicher Werdegang durch seine mehrjährige Tätigkeit im Rettungsdienst vor dem Medizinstudium. Diese Erfahrung verleiht ihm einen besonders pragmatischen und patientennahen Blick auf die medizinische Versorgung. Zuletzt verantwortete er als Oberarzt verschiedene psychiatrische Stationen und war maßgeblich am ärztlichen Aufnahmemanagement beteiligt.

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Geschäftsführer Matthias Lutsch betont die Bedeutung der Neubesetzung: „Mit Nils Merz gewinnen wir einen kompetenten Facharzt, dessen integrativer Ansatz hervorragend zu unserem Anspruch an eine Patientenversorgung auf höchstem Niveau passt.“

Fokus auf moderne Behandlungskonzepte

In seiner neuen Funktion wird Merz gemeinsam mit einem multiprofessionellen Team die Weiterentwicklung moderner Therapiekonzepte vorantreiben. Dabei sollen auch innovative Technologien verstärkt zum Einsatz kommen, um Menschen in psychischen Krisen nachhaltig zu unterstützen. Neben seiner klinischen Arbeit ist Merz zudem regelmäßig als Gutachter in juristischen Verfahren sowie in organisatorischen Strukturen der psychiatrischen Versorgung engagiert.

Merz selbst sieht in der Kombination aus individueller Betreuung und der besonderen Atmosphäre des Fürstenhofs ideale Voraussetzungen, um Patienten neue Perspektiven zu eröffnen.

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