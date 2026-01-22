Neuer Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Krankenhaus St. Josef
SCHWEINFURT – Seit Dezember leitet MUDr. med. Pavol Klobusicky, Ph.D. als neuer Chefarzt die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Krankenhaus St. Josef und setzt damit neue medizinische Impulse in der Region. Der erfahrene Spezialist, der zuvor 16 Jahre lang als Chefarzt und Ärztlicher Direktor am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus in Bad Kissingen tätig war, bringt eine umfassende Expertise in der minimal-invasiven Chirurgie mit. Er tritt die Nachfolge von Dr. Erich Keller an, der die Position kommissarisch innehatte und dem Haus weiterhin als Leitender Oberarzt erhalten bleibt.
Klobusicky gilt als ausgewiesener Experte für Erkrankungen des Bauchraums und des Verdauungstrakts und verfügt über zahlreiche nationale sowie europäische Zertifizierungen, unter anderem in der Hernienchirurgie und Proktologie. Sein Fokus liegt auf sogenannten Schlüsselloch-Verfahren, die für Patienten besonders schonend sind und kürzere Erholungszeiten ermöglichen. Neben Routineeingriffen wie Gallenblasen-Operationen gehören hochspezialisierte Behandlungen der Bauchwand, der Schilddrüse sowie moderne operative Konzepte für Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 zu seinem breiten Leistungsspektrum.
Ein besonderes Anliegen des neuen Chefarztes ist die Verknüpfung von hochmoderner Medizin mit menschlicher Zuwendung und ganzheitlichen Behandlungskonzepten. Komplexe Fälle werden am St. Josef interdisziplinär, insbesondere in enger Abstimmung mit der Gastroenterologie und bei Tumorerkrankungen in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Würzburg, behandelt. Interessierte Bürger haben bereits Ende März und Anfang Juli die Gelegenheit, Dr. Klobusicky bei kostenfreien Patientenvorträgen zu den Themen Hernien und Proktologie persönlich kennenzulernen und sich über moderne Therapiemöglichkeiten zu informieren.
