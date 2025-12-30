Neuer Entsorger für die Gelben Tonnen im Landkreis Schweinfurt mit wichtigen Tipps für alle Bürgerinnen und Bürger

LANDKREIS SCHWEINFURT – Ab Januar 2026 übernimmt die PreZero Service Mitte die Leerung der Gelben Tonnen im Landkreis Schweinfurt, nachdem sich das Unternehmen in einer europaweiten Ausschreibung des Dualen Systems Landbell durchgesetzt hat. Für die Haushalte im Landkreis ändert sich an den gewohnten Sammeltagen nichts, jedoch empfiehlt das Entsorgungsunternehmen zum Jahreswechsel einen genauen Blick in den Abfallkalender, da sich die gewohnten Abfuhrzeiten innerhalb der Tage verschieben können.

Um eine reibungslose Umstellung zu gewährleisten, bittet PreZero darum, die Tonnen in den ersten Wochen jeweils ab 6:00 Uhr morgens gut sichtbar bereitzustellen. Das Unternehmen ist im Landkreis kein Unbekannter: Über seinen Standort in Bergrheinfeld war PreZero bereits bis September 2025 für die Erfassung von Restmüll, Bioabfällen und Altpapier zuständig. Geschäftsführer Dirk Schürmann zeigt sich zuversichtlich, dass der Übergang dank der guten Ortskenntnisse der Fahrer ohne größere Probleme verlaufen wird.

Hinsichtlich der Befüllung erinnert das Unternehmen daran, dass in der Gelben Tonne ausschließlich Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Aluminium und Verbundstoffen entsorgt werden dürfen. Sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen wie Plastikspielzeug oder Bratpfannen gehören weiterhin in den Restmüll. Zudem wird darum gebeten, das Material nicht in die Behälter zu pressen, damit dieses beim Entleerungsvorgang problemlos herausgleiten kann.

Ein besonderer Warnhinweis gilt der Entsorgung von Batterien und Akkus. Niederlassungsleiter Torsten Mahler weist nachdrücklich darauf hin, dass Stromspeicher unter keinen Umständen in der Gelben Tonne landen dürfen. Falsch entsorgte Akkus führen immer wieder zu gefährlichen Bränden in Sammelfahrzeugen und Sortieranlagen, was eine erhebliche Lebensgefahr für das Personal und die Einsatzkräfte darstellt.