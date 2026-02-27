Neuer Hybrid-Operationssaal am Universitätsklinikum erfolgreich im Einsatz
WUERZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg hat einen hochmodernen, 66 Quadratmeter großen Hybrid-Operationssaal in Betrieb genommen, der hochauflösende radiologische Bildgebung mit einer voll ausgestatteten operativen Infrastruktur kombiniert. Seit dem 19. Januar 2026 ermöglicht diese innovative Einrichtung präzisere Eingriffe und bietet den Patienten durch die Verbindung von Diagnostik und Therapie unmittelbar am Operationstisch ein Höchstmaß an Sicherheit.
Durch die Integration eines flexibel steuerbaren Roboterarms für die Echtzeit-Bildgebung können komplexe Eingriffe, wie die Behandlung von Aortenaneurysmen, ohne Zeitverlust durchgeführt werden. Die Chirurgen können die Platzierung von Stents und den Blutfluss direkt kontrollieren, ohne dass der Patient umgelagert werden muss. Dies führt zu kürzeren Eingriffszeiten, schont gesundes Gewebe und verbessert die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf universitärem Spitzenniveau.
Der Umbau des spezialisierten Bereichs im Zentrum für Operative Medizin startete im April 2025 unter der Leitung des klinikeigenen Geschäftsbereichs Technik und Bau. Innerhalb von neun Monaten wurde nicht nur der neue Hybrid-OP fertiggestellt, sondern auch weite Teile des gesamten Operationstrakts modernisiert und neu organisiert. Die neue bodengebundene Anlage ersetzt das alte deckenmontierte System und erlaubt eine flexiblere Nutzung des Raums durch verschiedene chirurgische Teams.
Prof. Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor des UKW, betont, dass mit dieser Investition neue Maßstäbe in der intraoperativen Behandlung gesetzt werden. Die technische Modernisierung stellt sicher, dass das Klinikum auch künftig hochkomplexe Operationen mit maximaler Präzision durchführen kann. Für die Teams vor Ort bedeutet die neue Bauart zudem eine optimierte Flächennutzung, die den Arbeitsalltag im OP-Management effizienter gestaltet.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!