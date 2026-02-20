Neuer Kipp-Lastwagen für den Bauhof Volkach
VOLKACH – Erster Bürgermeister Heiko Bäuerlein hat offiziell einen neuen Dreiseiten-Kipper mit integriertem Ladekran an den Volkacher Bauhof übergeben und damit den Fuhrpark modernisiert. Das 360 PS starke Fahrzeug ersetzt einen fast 25 Jahre alten Lastwagen, der aufgrund zunehmender Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben war.
Der neue 18-Tonner, der rund 150.000 Euro kostete, ist mit einem modernen Automatik-Getriebe und einem Ladekran mit über zehn Metern Auslage ausgestattet. Laut Bauhof-Chef Harald Troll wird das vielseitige Arbeitsmittel künftig unter anderem bei der Grünpflege, der Instandhaltung von Spielplätzen sowie für Auf- und Abbauarbeiten bei Veranstaltungen eingesetzt.
Dank der eigenen Werkstatt am Bauhof-Standort Volkach wird die ständige Einsatzbereitschaft des neuen Kippers sowie aller weiteren Geräte und Fahrzeuge dauerhaft sichergestellt.
