Neuer Kunstrasenplatz für die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Leopoldina-Krankenhaus eröffnet
SCHWEINFURT – Am Leopoldina-Krankenhaus wurde ein neues Projekt für die junge Patientenschaft feierlich eingeweiht: Ein moderner Kunstrasen-Fußballplatz steht den Kindern und Jugendlichen der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ab sofort zur Verfügung. Der Platz bietet einen wetterfesten Raum für Bewegung und Begegnung.
Von der Schlammfläche zur modernen Sportstätte
Die neue Anlage löst eine in die Jahre gekommene Rasenfläche ab, die witterungsbedingt häufig kaum nutzbar war. Geschäftsführer Jürgen Winter betonte bei der Eröffnung, dass der alte Untergrund besonders in den Herbst- und Wintermonaten durch Schlammbildung und in den trockeneren Monaten durch harte, ausgetretene Böden den Spielbetrieb stark einschränkte. Mit dem neuen Kunstrasen gehört dies der Vergangenheit an, wodurch nun ganzjährig sportliche Aktivitäten an der frischen Luft möglich sind.
Unterstützung durch den Förderverein und Großspender
Die Realisierung des Platzes, dessen Kosten sich auf rund 50.000 Euro beliefen, wurde durch das Engagement des Fördervereins der Klinik ermöglicht. Dessen Vorsitzender, Stefan Stapf, bedankte sich insbesondere bei den Großspendern, der AOK Schweinfurt sowie der Harmonie Schweinfurt. Er hob hervor, dass der Förderverein gezielt Projekte unterstütze, die unmittelbar das Wohlbefinden der Patienten fördern.
Therapeutischer Mehrwert
Dr. med. Wolfgang Briegel, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, unterstrich den hohen Stellenwert der neuen Anlage für den Therapiealltag. Bewegung, Spiel und gemeinsames Sporttreiben sind wesentliche Bestandteile der Behandlung: Sie stärken nicht nur die körperliche Fitness, sondern fördern auch das Selbstvertrauen sowie soziale Kompetenzen der jungen Patienten.
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