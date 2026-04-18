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Neuer Kurs für Kinderturnen in Bad Kissingen

18. April 2026Letztes Update 18. April 2026
Neuer Kurs für Kinderturnen in Bad Kissingen
Symbolfoto: 2fly4
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BAD KISSINGEN – Ab Donnerstag, den 23. April 2026, bietet die vhs Bad Kissingen in Kooperation mit dem TSV Bad Kissingen ein neues Kinderturnen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren an. Der Kurs umfasst zehn Termine und findet jeweils donnerstags von 15:30 bis 16:30 Uhr in den barrierefrei zugänglichen Räumlichkeiten des TSV Bad Kissingen statt.

Das Angebot legt großen Wert auf die aktive Begleitung: Pro Kind ist die Anwesenheit einer erwachsenen Begleitperson während des gesamten Kurses erforderlich. Diese übernimmt während der Übungseinheiten zudem die Aufsichtspflicht für das Kind.

Anmeldung und Kontakt

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Da die Teilnehmerplätze begrenzt sind, ist eine vorherige Anmeldung bei der Volkshochschule zwingend erforderlich. Interessierte können sich über folgende Wege anmelden:

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  • Online:

    www.vhs-kisshab.de

  • Telefonisch:

    0971 807-4211

  • Persönlich vor Ort:

    Im vhs-Büro Bad Kissingen zu den Öffnungszeiten (Montag und Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr sowie Mittwoch bis Freitag von 10:00 bis 12:00 Uhr).

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