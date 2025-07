Neuer Lieblingsort für Nachhaltigkeit und Begegnung im Mehrgenerationenhaus Haßfurt

HASSFURT – Am Freitag, den 11. Juli, öffnete das „Vintage-Stübchen“ im Dachgeschoss des Mehrgenerationenhauses (MGH) offiziell seine Türen – und wurde von zahlreichen Gästen mit Neugier und Freude begrüßt. Die Eröffnung markiert den Start eines neuen Projekts, das Nachhaltigkeit mit Gemeinschaftssinn verbindet.

Bereits beim Betreten der liebevoll eingerichteten Räume wurde deutlich: Hier geht es nicht nur um Kleidung, sondern um Atmosphäre, Wertschätzung und Miteinander. Charmante Einzelstücke und Accessoires aus vergangenen Jahrzehnten laden nun immer montags zum Stöbern ein.

An der Eröffnungsfeier gab es zudem einen Kleidertausch. Viele Besucherinnen und Besucher brachten eigene Kleidungsstücke mit, suchten neue Lieblingsteile aus und kamen dabei ganz nebenbei ins Gespräch. Ergänzt wurde der Abend durch kreatives Miteinander – unter anderem konnten Armbänder gebastelt und Lippenpflegeprodukte selbst hergestellt werden. So entstand ein generationenübergreifender Austausch in entspannter Atmosphäre.

Mit dem Vintage-Stübchen ist im MGH ein Angebot entstanden, das Modebewusstsein, Umweltgedanken und soziale Begegnung vereint. Wer möchte, kann sich dort auch ehrenamtlich engagieren.

Ab sofort hat das Vintage-Stübchen jeden Montag von 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und freut sich auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher.