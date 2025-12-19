Neuer Seniorenwegweiser für die Hassberge erschienen
LANDKREIS HASSBERGE – Der neu aufgelegte Seniorenwegweiser des Landkreises Haßberge ist ab sofort verfügbar und bietet älteren Mitbürgern sowie deren Angehörigen eine umfassende Orientierungshilfe. Die Broschüre bündelt wichtige Informationen zu zentralen Lebensbereichen wie Pflege, Gesundheit, Wohnformen und Mobilität und stellt zudem zahlreiche soziale Angebote sowie Freizeitmöglichkeiten in der Region vor.
Landrat Wilhelm Schneider betont in der Neuauflage die Bedeutung dieser Informationsquelle, die Dienstleistungen und Hilfsangebote im gesamten Landkreis übersichtlich zusammenfasst. Für die aktuelle Ausgabe wurden die Inhalte durch Melinda Dorosch vom Amt für Soziales und Senioren in Zusammenarbeit mit dem mediaprint infoverlag neu strukturiert. Ziel der Überarbeitung war es, die Themen praxisnah und verständlich aufzubereiten, um die Navigation durch die vielfältigen Beratungs- und Unterstützungsangebote der Gemeinden zu erleichtern.
Der Wegweiser enthält neben redaktionellen Beiträgen eine Vielzahl konkreter Adressen und Ansprechpartner für alle Belange des Älterwerdens. Interessierte finden die Broschüre in Kürze zur kostenlosen Mitnahme im Landratsamt Haßberge, in den örtlichen Rathäusern sowie in weiteren öffentlichen Einrichtungen. Zusätzlich steht eine digitale Version des Seniorenwegweisers auf der Website des Landkreises unter www.hassberge.de/dienstleistungen/Senioren zum Download bereit.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!