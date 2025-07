Neuer Service der Verwaltungsgemeinschaft Volkach: Digitale Ausweisfotos direkt im Bürgerbüro machen

VOLKACH – Das Passfoto in Papierform hat ausgedient: Für Reisepässe und Personalausweise sind seit Mai bundesweit digitale Fotos erforderlich. Im Volkacher Rathaus haben die Bürgerinnen und Bürger ab sofort die Möglichkeit, diese direkt vor Ort im Bürgerbüro anfertigen zu lassen.

Ziel der neuen gesetzlichen Regelung ist es, Pass- und Ausweisdokumente noch sicherer vor Missbrauch oder Fälschungen zu machen. Gleichzeitig profitieren Bürgerinnen und Bürger von der Vereinfachung des Antragsprozesses, da nun alle Schritte zum neuen Ausweisdokument zeitgleich an einem Ort möglich sind. Dazu hat das Bürgerbüro der Verwaltungsgemeinschaft Volkach entsprechende technische Systeme angeschafft. Wer das digitale Lichtbild im Bürgerbüro anfertigen lässt, bezahlt dafür eine bundesweit einheitliche Servicegebühr von sechs Euro.

Die Bedienung ist auch für ungeübte Nutzerinnen und Nutzer leicht und intuitiv. Einmal gestartet, führt das Programm durch das Menü – mit Auswahlmöglichkeiten in mehreren Sprachen. Zusätzlich sorgen biometrische Verfahren und BSI-zertifizierte Datenverschlüsselung für höchste Sicherheitsstandards.

Auch der Versand des neuen Ausweisdokuments nach Hause ist jetzt möglich. Wer möchte, kann sich seinen neuen Personalausweis oder Reisepass auf Wunsch per Post zuschicken lassen. Für diesen Service fällt eine zusätzliche Gebühr von 15 Euro an. Die Zustellung erfolgt per Einschreiben, sodass sichergestellt ist, dass nur die berechtigte Person das Dokument persönlich in Empfang nimmt.