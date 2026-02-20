Auto IU

Neuer Standort für die Brunnen-Platanen: Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern
Foto: Thorsten Wozniak
GEROLZHOFEN – Im Zuge der notwendigen Sanierung des Marktplatzes lädt die Stadt Gerolzhofen am Montag, den 16. März 2026, um 19:00 Uhr zu einem Bürgerdialog ins Alte Rathaus ein. Gemeinsam soll über die künftigen Standorte der vier Platanen am Marktplatzbrunnen diskutiert werden, die zwar versetzt werden müssen, aber zur Steigerung der Aufenthaltsqualität an anderer Stelle im Stadtgebiet erhalten bleiben sollen.

Bürgermeister Thorsten Wozniak betont, dass die Stadt gezielt Ideen aus der Bevölkerung aufnehmen möchte, um die bestmöglichen Plätze für die Bäume zu finden. Die Umsetzung ist jedoch an technische Bedingungen geknüpft: Für den Transport ist ein schwerer Lkw nötig, zudem dürfen am Zielort keine Leitungen im Boden verlaufen, da eine mindestens 12 Kubikmeter große Grube für das Wurzelwerk benötigt wird.

Vorschläge können bereits vorab zur Prüfung an Daniel Hausmann vom Altstadtmanagement unter daniel.hausmann@gerolzhofen.info gesendet werden.

