Neuer Standortleiter für ZF in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Zum 1. August 2025 übernimmt Martin Mönig (56) die Leitung des ZF-Standorts Schweinfurt. Der erfahrene Manager tritt damit die Nachfolge von Manfred Süß an, der zur Produktlinie Gasgeneratoren zurückkehrt und künftig wieder in Aschau bei ZF Lifetec tätig ist.

Martin Mönig ist mit dem Standort in Schweinfurt seit Jahrzehnten eng verbunden: Seit über 25 Jahren arbeitet er in unterschiedlichen Leitungsfunktionen, zuletzt als Global Commodity Manager in der Materialwirtschaft für Betriebsbedarfe. Seine neue Aufgabe sieht Mönig darin, gemeinsam mit der Belegschaft am traditionsreichen Multidivisionsstandort die Zukunft aktiv zu gestalten.

Mönig studierte Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum sowie der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Nach beruflichen Stationen im Einkauf bei Klafs und Brose wechselte er 1999 zur damaligen Mannesmann Sachs AG – dem heutigen ZF-Standort Schweinfurt. Dort übernahm er bereits nach kurzer Zeit Leitungsfunktionen, zunächst im Einkauf für Investitionen und Energie, später auch mit internationaler Verantwortung.

Mit Blick auf das 130-jährige Bestehen des ZF-Standorts Schweinfurt betont Mönig das Potenzial der Belegschaft:

„Das Team am Standort steht für innovatives Denken und Handeln. Die Kolleginnen und Kollegen bringen Know-how, Mut und Leidenschaft ein. Die bisherigen Ergebnisse unseres Zielbildprojekts zeigen, dass wir die richtigen Ideen für die Zukunft haben – diese gilt es nun konsequent umzusetzen.“

TOBIAS BRUGGER, Leiter der Produktion in der Division E, begrüßt die Entscheidung für Mönig als Standortleiter ausdrücklich:

„Er kennt die Besonderheiten des Standorts und überzeugt durch seinen integrativen Führungsstil und seine strategische Weitsicht. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sind seine Kompetenzen im Bereich Effizienzsteigerung und Transformation besonders wertvoll.“

Gleichzeitig würdigt Brugger die Leistung von Manfred Süß, der in den vergangenen Jahren mit großem Engagement wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des Standorts gesetzt und das Zielbildprojekt mit initiiert hat.

Martin Mönig lebt mit seiner Familie seit vielen Jahren im Landkreis Schweinfurt. Die Menschen in der Region, so sagt er, schätzt er wegen ihres trockenen Humors, ihrer Verlässlichkeit und ihrem Fleiß – Eigenschaften, die auch für seinen eigenen Führungsstil eine Rolle spielen.