Neuer Vize-World-Cup Champion im Kickboxen – Videnin Dojo räumt ab

SCHWEINFURT – Das Videnin Dojo hat einmal mehr seine außergewöhnliche Klasse im internationalen Kickboxen unter Beweis gestellt.

Beim renommierten WAKO World Cup, der Anfang März in Jesolo, Italien, ausgetragen wurde, sicherte sich der 15-jährige Christoph Würfel in der Junioren-Kategorie bis 81 kg einen beeindruckenden zweiten Platz in der Disziplin K-1.

Unter der Leitung von Trainer und Shihan Dmitrij Videnin, 6. DAN im Kyokushin Karate und Diplom-Pädagoge, bereitete sich Christoph intensiv auf das hochkarätige Turnier vor. Fünf Trainingseinheiten pro Woche zahlten sich aus und spiegeln sich in diesem starken Erfolg wider.

Ursprünglich aus dem Kyokushin Karate kommend, erweiterte Christoph sein Können durch zusätzliches Kickbox-Training. Unterstützt wurde er dabei von Co-Trainer und Trainingspartner Alex Videnin, der selbst aktiv im Kickbox-Ring steht.

Shihan Videnin zeigte sich stolz über die Entwicklung seines Schützlings:

„Dieser Erfolg knüpft an die beeindruckende Leistung von Trainerin Sensei Andrea Schmidt an, die im Vorjahr bei derselben Veranstaltung den dritten Platz belegte. Jetzt, ein Jahr später, nimmt Christoph mit 15 Jahren teil und wird direkt Zweiter. Eine starke Leistung, die zeigt, dass mit harter Arbeit alles machbar ist!“

Das Videnin Dojo engagiert sich seit Jahren in der Nachwuchsförderung. Im September 2024 traten vier junge Kämpfer des Dojos bei einem internationalen Kyokushin-Karate-Turnier in Osaka, Japan, an – darunter auch Christoph, der dort den vierten Platz unter 21 Teilnehmern belegte.

Diese internationalen Erfahrungen tragen maßgeblich zur Entwicklung der Athleten bei und unterstreichen das hohe Niveau der Ausbildung im Videnin Dojo.

Mit Talenten wie Christoph Würfel blickt das Dojo optimistisch in die Zukunft und setzt seine Erfolgsserie auf nationaler und internationaler Ebene fort.