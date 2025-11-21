Neuer Wasserspender in neuer Schonunger Grundschule
SCHONUNGEN – Die neue Grundschule verfügt über einen Trinkwasserspender, der bei den Schülern sehr beliebt ist. Der Wasserspender, der stilles oder sprudeliges Wasser liefert, ist ein Detail, auf das Bürgermeister Stefan Rottmann besonders stolz ist.
Der Wasserspender ist täglich in Betrieb und befindet sich in direkter Nachbarschaft zur Essensausgabe, Pausenhalle und dem Pausenhof. Dadurch haben die Schülerinnen und Schüler kurze Wege, um ihre Trinkflaschen aufzufüllen, wie Schulleiterin Jana Niedermeyer bestätigt.
Das Wasser besitzt beste Trinkwasserqualität, erklärte Reinhold Stahl, Verbandsvorsitzender der Rhön-Maintal-Gruppe (RMG). Der Wasserversorger hat anlässlich des Schulhausneubaus einen Zuschuss von 2.000 Euro für die Anschaffung des Trinkwasserspenders beigesteuert. Bürgermeister Rottmann dankte dafür der Geschäftsleitung Jennifer Triest und dem ehemaligen Geschäftsleiter Walter Weinig.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!