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Neuer Welterbe-Infopoint im Kurgarten Bad Kissingen offiziell eröffnet

15. März 2026Letztes Update 15. März 2026
Neuer Welterbe-Infopoint im Kurgarten Bad Kissingen offiziell eröffnet
Jüngst präsentierten Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel (Mitte), Abteilungsleiter Peter Weidisch (links) und Site-Managerin Anna Maria Boll den neuen Welterbe-Infopoint der Öffentlichkeit. - Foto Julia Milberger
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BAD KISSINGEN – Seit Dienstag, dem 3. März 2026, bereichert ein neuer Welterbe-Infopoint den Kurgarten und bietet Bürgern sowie Gästen eine moderne Anlaufstelle zum UNESCO-Welterbe. Die ästhetische Holzkonstruktion informiert rund um die Uhr über die „Great Spa Towns of Europe“ und macht die Bedeutung Bad Kissingens innerhalb dieser bedeutenden europäischen Kurstädte-Gruppe greifbar.

Du kannst dich auf insgesamt 24 neu gestalteten Informationstafeln über die Geschichte und die Besonderheiten der Kurkultur informieren. Ein integrierter Zeitstrahl verdeutlicht den Weg Bad Kissingens zum Welterbetitel, während eine Europakarte die Verbindung zu den zehn Partnerstädten – von Bath bis Karlsbad – aufzeigt. Die Anlage ist so konzipiert, dass sie nicht nur Wissen vermittelt, sondern mit integrierten Holzpodesten auch als Sitzgelegenheit und kommunikative Verweilzone mitten im ältesten Kurgarten der Welt dient.

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Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel hob hervor, dass die Tafeln ein idealer Startpunkt für weitere Erkundungen im Stadtgebiet sind. Dank der mobilen Bauweise bleibt die Konstruktion zudem flexibel und kann bei Bedarf an anderen Standorten eingesetzt werden. Der Infopoint ergänzt das bereits bestehende Angebot aus geführten Touren und digitalen Informationen und stärkt die Sichtbarkeit des im Juli 2021 verliehenen Welterbetitels.

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