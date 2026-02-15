Neuer Wertstoffhof in Gerolzhofen: Landkreis Schweinfurt erweitert Entsorgungsangebot

GEROLZHOFEN – Der Landkreis SCHWEINFURT investiert in einen neuen, modernen Wertstoffhof in GEROLZHOFEN, der das Angebot der bisherigen Sammelstelle auf das Niveau des Wertstoffhofes an der Rothmühle anhebt. Auf einer Fläche von rund 11.000 qm entsteht direkt neben dem alten Gelände eine Anlage, die insbesondere für Bürgerinnen und Bürger im südlichen Landkreis die Anfahrtswege verkürzt und die Mülltrennung attraktiver macht.

Beim Bau des bereits fertiggestellten Büro- und Sozialgebäudes wurde großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt, indem lokale Firmen einen Holzständerbau mit moderner Brauchwasser-Wärmepumpe errichteten. Landrat Florian Töpper informierte sich vor Ort über den weiteren Zeitplan, der als nächsten Schritt den Ausbau der Zufahrt sowie die Erweiterung der Kompostflächen vorsieht. Durch ein neues Sickerwasser-Speichersystem kann künftig Regenwasser zur Bewässerung genutzt und wertvolles Trinkwasser eingespart werden. Die vollständige Fertigstellung des Projekts ist für den Herbst oder Winter 2027 geplant.