Neuer Zentrale Omnibusbahnhof in Würzburg geplant: Bürgerbeteiligung startet
WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg plant die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB), um den heutigen Anforderungen an einen barrierefreien und leistungsfähigen Verkehrsknotenpunkt gerecht zu werden.
Bevor konkrete Planungsvarianten durch ein Fachbüro erstellt werden, findet ab dem kommenden Montag eine umfassende Bürgerbeteiligung statt, bei der Nutzer ihre Erwartungen und Verbesserungsvorschläge einbringen können.
Der in den 1960er- und 1970er-Jahren konzipierte ZOB am Hauptbahnhof fungiert als zentrale Schnittstelle für Stadt- und Regionalbusse, Fernbuslinien sowie den Bahn- und Straßenbahnverkehr. Die Neuplanung soll neben funktionalen Verkehrsabläufen auch die Aufenthaltsqualität verbessern und bezieht die angrenzende Grüninsel der Taubeninsel mit ein. Erste Analysen zu Busbewegungen und Umsteigebeziehungen wurden bereits durch ein Verkehrsplanungsbüro durchgeführt, um die Grundlage für die Modernisierung zu schaffen.
Die Online-Befragung findet von Montag, 09. März, bis Sonntag, 12. April 2026 statt. Zudem ist eine Teilnahme vor Ort im Rathaus der Stadt Würzburg möglich. Den Zugang zum Beteiligungsverfahren findest du unter
