Auto IU

Neuer Zentrale Omnibusbahnhof in Würzburg geplant: Bürgerbeteiligung startet

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026
Neuer Zentrale Omnibusbahnhof in Würzburg geplant: Bürgerbeteiligung startet
Foto: STADT WÜRZBURG
Sparkasse

WÜRZBURG IN DER STADT WÜRZBURG – Die Stadt Würzburg plant die Neugestaltung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB), um den heutigen Anforderungen an einen barrierefreien und leistungsfähigen Verkehrsknotenpunkt gerecht zu werden.

Bevor konkrete Planungsvarianten durch ein Fachbüro erstellt werden, findet ab dem kommenden Montag eine umfassende Bürgerbeteiligung statt, bei der Nutzer ihre Erwartungen und Verbesserungsvorschläge einbringen können.

Stefan Labus Kinderarmut bekämpfen
Johanniter Hausnotruf testen

Der in den 1960er- und 1970er-Jahren konzipierte ZOB am Hauptbahnhof fungiert als zentrale Schnittstelle für Stadt- und Regionalbusse, Fernbuslinien sowie den Bahn- und Straßenbahnverkehr. Die Neuplanung soll neben funktionalen Verkehrsabläufen auch die Aufenthaltsqualität verbessern und bezieht die angrenzende Grüninsel der Taubeninsel mit ein. Erste Analysen zu Busbewegungen und Umsteigebeziehungen wurden bereits durch ein Verkehrsplanungsbüro durchgeführt, um die Grundlage für die Modernisierung zu schaffen.

Das könnte Dich auch interessieren:

Küche neu definiert: Dank Spiegelglas Exklusivität im Alltag

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich
Mehr

Die Online-Befragung findet von Montag, 09. März, bis Sonntag, 12. April 2026 statt. Zudem ist eine Teilnahme vor Ort im Rathaus der Stadt Würzburg möglich. Den Zugang zum Beteiligungsverfahren findest du unter

mitmachportal.wuerzburg.de

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

5. März 2026Letztes Update 5. März 2026

Mehr

Beziehungskomödie im Kurtheater Bad Kissingen: „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“

Beziehungskomödie im Kurtheater Bad Kissingen: „Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst“

5. März 2026
Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

Osterausstellung „Bunt und schön“ in der Kirchenburg Ostheim

5. März 2026
Schüler schaffen Hilfe: Neues P-Seminar-Projekt unterstützt Senioren

Schüler schaffen Hilfe: Neues P-Seminar-Projekt unterstützt Senioren

5. März 2026
13-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

13-Jährige vermisst – Wer kann Hinweise geben?

5. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)