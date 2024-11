Neues aus dem Gründungsökosystem Mainfranken: Eine Woche im Zeichen der Start-Ups

WÜRZBURG – Die neue Website „gruendeninmainfranken.de“ ist online. Rechtzeitig zur Gründerwoche 2024 konnte die Initiative „Gründen in Mainfranken“ am vergangenen Dienstag das Go-Live ihrer gemeinsamen Website feiern.

Die neue Dachmarke „Gründen in Mainfranken“ soll Gründungsinteressierten künftig mehr Orientierung und Unterstützung bieten. Dieser Schritt folgt der im Sommer unterzeichneten Kooperationsvereinbarung, die die Zusammenarbeit unter einer gemeinsamen Marke fördert. Ziel der Initiative ist es, Gründungsinteressierte sowie Start-ups noch besser zu unterstützen und zu vernetzen. Ein zentraler Bestandteil der neuen Marke ist die Website, auf der seit dem 12. November 2024 ein interaktiver Chatbot verfügbar ist, der Interessierten hilft, sich im Bereich Gründung zurechtzufinden und ihre Fragen zu beantworten.

Anja Güll, Leiterin des Starthouse Spessart, betont besonders den Wert dieser Initiative für die ländlichen Gründerzentren: „Das Starthouse Spessart und die weiteren ‚ländlichen‘ Vertreter des Gründerökosystems begrüßen die gemeinsame Initiative ‚Gründen in Mainfranken‘ sehr. Wir haben in der Region viele hervorragende Anlaufstellen für Gründer und Gründerinnen – an verschiedenen Standorten und mit unterschiedlichen Expertisen und Schwerpunkten. Mit ‚Gründen in Mainfranken‘ bringen wir das Netzwerk zusammen. Gründungsinteressierte haben dadurch einen leichteren Zugang, können sich bei den vielfältigen Angeboten besser orientieren und profitieren von der Gesamtstärke unseres Netzwerks.“

Güll hebt hervor, dass Gründer oft auf unterschiedliche Angebote des Netzwerks zugreifen und nicht auf einzelne Standorte angewiesen sind. „Darum sollten wir uns als Anlaufstellen auch gemeinsam und nutzerorientiert präsentieren und nicht im alten ‚Kirchturmdenken‘ verharren. Das ist der richtige Ansatz, um unseren Beitrag für eine zukunftssichere Region Mainfranken zu leisten. Damit ist Mainfranken einzigartig in Bayern und Vorreiter für das gesamte Gründerland.“



powered by Newsallianz Schweinfurt