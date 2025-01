Neues Bewerbungsverfahren für Stadtfest Schweinfurt 2025 gestartet

SCHWEINFURT – Das Stadtfest Schweinfurt war auch 2024 wieder ein großer Erfolg. Am letzten Augustwochenende strömten Zehntausende Besucher in die Innenstadt, um das abwechslungsreiche Programm auf den zahlreichen Plätzen zu genießen.

Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich, und das Stadtfest bestätigte einmal mehr seinen Ruf als beliebtes Highlight im Veranstaltungskalender.

Nachhaltigkeit als Fokus

Die Anforderungen an Veranstaltungen wie das Stadtfest steigen jedoch kontinuierlich, insbesondere im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit. Ralf Hofmann, Geschäftsführer der verantwortlichen Agentur L19, betonte, dass man sich der Herausforderungen bewusst sei. Zwar könne eine solche Großveranstaltung nicht vollständig nachhaltig sein, jedoch sei es wichtig, alles Mögliche zu tun, um die Umweltauswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Zu den Maßnahmen zählen der Bezug von grünem Strom, der Einsatz von LED-Technologie, Müllvermeidung und -trennung sowie ein bewusster Umgang mit Wasser. Seit 2023 wird zudem ein Nachhaltigkeitspreis für die Gastronomie verliehen, um Standbetreiber zu motivieren, ressourcenschonend und regional zu arbeiten. Bereits bei der Bewerbung müssen Kriterien wie Müllvermeidung, Energieeffizienz und ein veganes Angebot berücksichtigt werden. Während des Festes prüft ein Team, ob diese Vorgaben eingehalten werden.

Laut Hofmann sei die Resonanz positiv, und es zeichne sich ein klarer Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit ab. So sei die Müllmenge in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken, und auch der Stromverbrauch habe relativ gesehen abgenommen. Drei Stände wurden 2024 ausgezeichnet und erhielten eine Rückerstattung von bis zu 25 % der Standgebühren:

Der Schlemmerhänger von Barbara und Frank Genßler : Mit wiederverwertbarem Equipment und einem hohen Anteil an selbstproduzierten, frischen Waren.

Weingut Dahms : Regionaler Anbieter mit nachhaltigen Produkten und wichtiger Lieferant der wiederverwertbaren Platzdekoration.

Markus Dietz mit „´s badische Backheisle“: Hervorragend durch nachhaltige Optimierungen, wie z. B. den Einsatz einer eigenen PV-Anlage.

Neuerungen für 2025

Das Stadtfest Schweinfurt 2025 findet am 29. und 30. August statt. Neu ist ein digitales Bewerbungsverfahren für Gastronomie, Bands, Handel, Gewerbe und Vereine, das direkt über die Homepage abgewickelt wird.

Erstmals wird es eine Ehrenamtsmesse unter dem Motto „Vielfalt im Ehrenamt in der Stadt Schweinfurt“ geben. Diese findet am Stadtfestsamstag von 12 bis 19 Uhr statt und bietet Vereinen die Möglichkeit, sich zu präsentieren, neue Mitglieder zu gewinnen und sich zu vernetzen. Eine Grundausstattung in Form von Pavillons, Tischen und Strom wird kostenfrei bereitgestellt. Die Anmeldungen erfolgen nach dem Windhundprinzip, da die Fläche begrenzt ist.

Das Stadtfest Schweinfurt freut sich auf viele engagierte Teilnehmer und nachhaltige Beiträge, die die Veranstaltung auch in Zukunft bereichern werden.

Bewerbungen sind über diesen Link möglich.