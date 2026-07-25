Neues Fahrzeug stärkt Hausnotruf des BRK Haßberge

HASSBERGE – Der BRK-Kreisverband Haßberge hat für den Bereich Hausnotruf ein neues Einsatzfahrzeug erhalten. Die Anschaffung wurde durch eine Spende der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge in Höhe von 10.000 Euro unterstützt.

Das Fahrzeug wird künftig für die Mitarbeitenden des BRK eingesetzt, die im gesamten Landkreis zu Hausnotruf-Nutzerinnen und -Nutzern unterwegs sind. Die Anschaffung soll dazu beitragen, die Betreuung weiterhin zuverlässig und wohnortnah sicherzustellen.

„Als regional verwurzelte Sparkasse ist es uns ein wichtiges Anliegen, Einrichtungen zu fördern, die sich täglich für das Wohl der Menschen einsetzen“, sagte Vorstandsvorsitzender Peter Schleich bei der Fahrzeugübergabe. Mit der Unterstützung solle die Arbeit des BRK im Bereich Hausnotruf weiter gestärkt werden.

Auch Carina Küfner, Kreisgeschäftsführerin des BRK-Kreisverbands Haßberge, zeigte sich dankbar für die Unterstützung. Die Mitarbeitenden des Hausnotrufs ermöglichten Seniorinnen und Senioren, möglichst lange sicher und selbstständig in ihrem Zuhause leben zu können. Das neue Fahrzeug erleichtere die tägliche Arbeit.

Christopher Gratza, Leiter Soziale Dienste beim BRK-Kreisverband Haßberge, betonte die Bedeutung des Angebots. Der Hausnotruf sei für viele ältere Menschen ein wichtiger Bestandteil ihrer Unabhängigkeit und Lebensqualität.

Die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge unterstützt nach eigenen Angaben regelmäßig gemeinnützige, soziale, kulturelle, sportliche und ökologische Projekte in ihrem Geschäftsgebiet. Im vergangenen Jahr wurden dafür insgesamt mehr als 485.000 Euro an Spenden-, Sponsoring- und Stiftungsgeldern bereitgestellt.