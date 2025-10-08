Neues Gesetz: Strengere Regeln für medizinisches Cannabis
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes beschlossen, um strengere Regeln für die Verschreibung und Abgabe von Cannabisblüten zu medizinischen Zwecken einzuführen.
Diese Maßnahme zielt darauf ab, einen möglichen Missbrauch einzudämmen und die Patientensicherheit zu stärken. Die Gesetzesänderung reagiert auf die Diskrepanz zwischen den stark gestiegenen Cannabisimporten (plus 170 Prozent) und dem nur moderaten Anstieg der Verordnungen zulasten der gesetzlichen Krankenversicherungen (plus 9 Prozent) im zweiten Halbjahr 2024, was auf einen Zuwachs bei Selbstzahlern und telemedizinischen Plattformen hindeutet.
Wichtigste geplante Regelungen
Der Gesetzentwurf sieht maßgebliche Änderungen für die Verschreibung und Abgabe von Medizinal-Cannabis vor:
Verschreibung und Arzt-Patienten-Kontakt
Um eine sichere und verantwortungsvolle Anwendung zu gewährleisten, sollen künftig strengere Vorgaben für den Kontakt zwischen Arzt und Patient gelten:
- Erstverschreibung: Cannabisblüten dürfen künftig nur noch nach persönlichem Kontakt zwischen Arzt und Patient verschrieben werden. Reine Videosprechstunden reichen für die Erstverschreibung nicht mehr aus.
- Folgeverschreibungen: Bei Folgeverschreibungen muss mindestens einmal innerhalb von vier Quartalen ein persönlicher Vor-Ort-Kontakt oder ein Hausbesuch stattfinden.
Abgabe und Versandhandel
Mit Blick auf Sucht- und Gesundheitsrisiken soll auch die Abgabe von Medizinal-Cannabis stärker reglementiert werden:
- Persönliche Beratung: Medizinal-Cannabis soll künftig nur noch nach persönlicher Beratung in der Apotheke erhältlich sein.
- Verbot des Versandhandels: Der Versandhandel mit Medizinal-Cannabis-Blüten zu medizinischen Zwecken soll künftig verboten werden.
