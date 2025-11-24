Neues Hightech-CT am Gesundheitsstandort St. Josef
SCHWEINFURT – Die radiologische Praxis „Quartz Radiologie Schweinfurt“ im Ärztehaus am Krankenhaus St. Josef hat Mitte Oktober ein hochmodernes Dual-Source-CT-Gerät von Siemens Healthineers in Betrieb genommen. Der neue Computertomograph ist der einzige seiner Art im Umkreis von 100 Kilometern und ermöglicht eine präzisere, schnellere und strahlungsärmere Diagnostik, insbesondere bei Herz- und Lungenuntersuchungen sowie in der Notfallmedizin.
Die Gesamtinvestition beläuft sich inklusive technischer Umbaumaßnahmen auf etwa 1,2 Millionen Euro, wovon knapp eine Million Euro auf das Gerät selbst entfallen. Radiologe Dr. Peter Schnarkowski, Ärztlicher Leiter der Praxis, betont, dass das neue CT-Gerät die Diagnostik noch präziser, schneller und gesundheitlich unbedenklicher mache.
Innovative Dual-Source-Technologie
Das Herzstück des Siemens SOMATOM Pro.Pulse ist die Dual-Source-Technologie mit 2 x 64 Zeilen. Zwei um 90 Grad versetzte Röntgenröhren und Detektoren rotieren gleichzeitig, was:
-
Eine doppelt so hohe Scangeschwindigkeit ermöglicht.
-
Eine zeitliche Auflösung von unter 100 Millisekunden erreicht.
Diese Geschwindigkeit in Kombination mit einer KI-gestützten Software gleicht Bewegungsartefakte durch Herzschläge, Atmung oder Unruhe der Patienten weitgehend aus. Damit werden präzise Aufnahmen auch bei Patienten mit schnellem oder unregelmäßigem Herzschlag möglich.
Schonend und Smart
Das neue CT-Gerät bietet weitere Vorteile für die Patienten:
-
Niedrige Strahlendosis: Sie wird durch die kurzen Scanzeiten und integrierte Zinnfilter zusätzlich reduziert.
-
Geringere Kontrastmittelgabe: Der sogenannte FAST Bolus stimmt den Scanzeitpunkt exakt auf die höchste Kontrastmittelkonzentration ab, wodurch weniger Kontrastmittel benötigt wird.
-
Angenehmer: Die etwas vergrößerte Geräteöffnung macht die Untersuchung komfortabler.
Bekenntnis zum Gesundheitsstandort
Die Praxis „Quartz Radiologie Schweinfurt“ arbeitet seit 2001 in enger Kooperation mit dem Krankenhaus St. Josef zusammen. Die Investition wird von Dr. Felix Harder, Geschäftsführer der Quartz Schweinfurt MVZ GmbH, als klares Bekenntnis zum Gesundheitsstandort am Krankenhaus St. Josef gewertet. Das neue CT stellt sicher, dass die High-End-Diagnostik allen ambulanten und stationären Patienten zugutekommt.
Dr. Markus Ewald, Chefarzt der Inneren Medizin am Krankenhaus St. Josef, bestätigt: „Wir profitieren fachlich und technisch enorm von der High-End-Diagnostik.“ Dr. Wolfgang Menger, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Anästhesie & der Intensivmedizin, betont, dass das Gerät gerade in kritischen Situationen Schnelligkeit und Präzision garantiere und ermögliche, dass Patienten nicht mehr in Narkose gelegt oder künstlich beatmet werden müssen, um klare Aufnahmen zu erhalten.
Bereits ab Mitte Dezember ist die Inbetriebnahme eines neuen MRT-Geräts von Philips geplant, dessen Investitionsumfang nochmals höher ausfällt. Die Kooperation erfüllt damit schon heute die Anforderungen der Krankenhausreform, die für Notaufnahmen einen 24-Stunden-Zugang zu CT-Untersuchungen als verbindlichen Standard vorsieht.
