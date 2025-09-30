Neues Institut für Klinische Genetik und Genommedizin am UKW stärkt Kompetenz in Bayern
WÜRZBURG – Das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) stärkt die personalisierte und patientenorientierte Medizin durch die Neugründung des Instituts für Klinische Genetik und Genommedizin. Das neue Institut, dessen Leitung Prof. Dr. Anke K. Bergmann übernimmt und in dem rund 80 Mitarbeiter tätig sein werden, nimmt am 1. Oktober seine Arbeit auf. Es übernimmt die bisherigen Aufgaben der universitären Humangengenetik und wird neue Versorgungsangebote der klinischen Genetik schaffen, was als wesentlicher Beitrag zur zukunftsorientierten Ausrichtung des Standorts Würzburg gilt.
Neue Anlaufstelle und Fokus auf Personalisierte Medizin
Für Patientinnen und Patienten wird am UKW-Medizincampus in Grombühl eine neue Ambulanz für Genetik eingerichtet. Ein besonderer Fokus liegt auf der genetischen Beratung von Patienten mit onkologischen Erkrankungen sowie deren Angehörigen und Familien mit Seltenen Erkrankungen.
Institutsleiterin Prof. Bergmann betont, dass die neue Struktur eine wichtige zusätzliche Säule in der Patientenversorgung schafft. Die Integration ins Klinikum ist ein konsequenter Schritt, da perspektivisch viele weitere Fachdisziplinen die Genommedizin in die klinische Diagnostik, Prävention und Therapie integrieren werden.
Der Vorteil für Patienten liegt in der besseren Unterstützung der behandelnden Mediziner: Durch die genetische Diagnostik und klinische Interpretation der Erbinformationen können Krankheitsbilder besser verstanden und individuelle Therapien sowie zielgerechte Präventionsmaßnahmen angeboten werden. Die interdisziplinäre Verzahnung am UKW ermöglicht zudem die Zusammenführung von Sequenzierungsdaten des Erbgutes mit weiteren klinischen Daten.
Einzigartige Schwerpunkte in der Kinderonkogenetik
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt des Instituts liegt in der Onkogenetik im Kindesalter. Hier bildet das Institut in Deutschland einen einzigartigen Schwerpunktbereich durch die:
- Nationale genetische Diagnostik der kindlichen Leukämie.
- Genetische Analysen bei kindlichen Nierentumoren.
- „Fanconi“-Diagnostik (seltene genetische Erkrankung).
Beteiligung an bundesweitem Modellvorhaben
Das Institut wird auch die Teilnahme des UKW am bundesweiten Modellvorhaben zur Genomsequenzierung leiten, ein Kernstück der Nationalen Strategie für Genommedizin. Im Rahmen dessen wird das Erbgut von Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf eine Seltene erbliche Krankheit oder Krebserkrankung analysiert. Ziel ist es, diese hochinnovative Diagnostik in die Regelversorgung zu überführen und durch die Sequenzierungen neue Erkenntnisse für weitere Krankheitsbilder zu gewinnen.
Prof. Dr. Matthias Frosch, Dekan der Medizinischen Fakultät, hob hervor, dass diese Translation von Grundlagenforschung und interdisziplinärer Zusammenarbeit eine besondere Stärke der Universitätsmedizin Würzburg sei. Das neue Institut stärke zudem nachhaltig die Angebote in Forschung und Lehre. Die Diagnostiklabore am Campus Hubland bleiben weiterhin in Betrieb und die Mitarbeiter werden vom UKW übernommen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!